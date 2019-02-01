Bakan Pakdemirli: 'Pet shoplarda bundan sonra kedi köpek satılmayacak'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'de bir dizi temaslarda bulunup, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nın açılışını yaptı. Pakdemirli, ilk olarak Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'nün Sevindik Pazaryeri'nde düzenlediği ceviz fidanı dağıtım törenine katıldı.

Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin, Nilgün Ök ve Ahmet Yıldız, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın da eşlik ettiği Pakdemirli, burada yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin ceviz ithalatçısı bir ülke olduğunu, ihracatçı konuma gelmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin orman ve ağaç varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, "Orman varlığımızı son 16 yılda 1.5 milyon hektar artırdık. Toplam arazilerimizin 2013 yılında yüzde 30'u orman ve ağaçlık arazi olacak. Bu yapmamız gereken bir sorumluluktu. Bunun neferi olmaktan gururluyuz. 2023'e kadar dünyada yaşayan 7 milyar insan için, yani her kişiye bir adet ağaç dikme hedefimiz var. Türkiye bugün itibariyle cevizde ithalatçı konumunda, ithalatçı konumundan, ihracatçı konuma geçeceğiz. Ceviz 500 yıl yaşayan bir varlık. Cevizin anavatanı Türkiye'dir. İthalatçı konumunda olmamamız gerekiyor. Bu açığı çok hızlı bir şekilde kapatacağız. Bakanlığımız çeşitli projeler üzerinde çalışıyor. Türkiye dünyada dördüncü büyük üretici, birinci Çin, ikinci ABD, üçüncü ise İran geliyor. Ama biz burada level (kademe) atlayıp, üst sıralara yerleşmek istiyoruz" dedi. Bakan Pakdemirli, konuşmasının ardından vatandaşlara ceviz fidanı dağıttı.

  • Siyaset 01 Şubat 2019 16:20
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