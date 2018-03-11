Bakan Özhaseki eline spreyi aldı grafiti yaptı

Youtube fenomeni Kafalar Grubu, Afrin’de teröristlerle çarpışan Mehmetçik’in siviller konusundaki hassasiyetini grafiti sanatıyla duvarlara resmetti. Bakan Özhaseki, Türk askerinin merhametini sanata döken Kafalar’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Özhaseki’yi karşılarında gören grup üyeleri kısa süren şaşkınlığın ardından çalışmalarına devam etti. Özhaseki, çalışmaları çok beğendiğini belirterek, “İzin alarak yaptığınız sürece her yerde yapabilirsiniz” dedi. Daha sonra sprey boyayı eline alan Özhaseki de grafiti yaptı.

Kafalar üyeleri, daha sonra Mehmet Özhaseki’yi makamında ziyaret etti. Özhaseki, Afrin’deki sivillerin zarar görmemesi için aşırı hassasiyet gösteren Türk askerinin, dünyaya insanlık örneği sergilediğini söyledi.

(Türkiye merkezli olarak yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 11 site yer almaktadır. Bu siteler arasında gazeteciler, memurhaber, ekofinans, internetspor, elmaelma, haberoku, cevaplatv, haberciler, sinemakeyfi sporoku bulunuyor. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde Gündem, Siyaset, Spor, Magazin, Medya, Memur, Yaşam, Sağlık, Eğitim, Burç ve Son Dakika haberleri yer alıyor. İnternethaber.com sitesi Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı, Karahasan Sokak Numara 11'de hizmet veriyor.)