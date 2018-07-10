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Bakan olduğunu havaalanında öğrendi!

Bakan olduğunu havaalanında öğrendi!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Başkanı Erdoğan, yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini açıkladı. Kabinenin açıklanmasından sonra Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanı olduğunu havaalanında öğrendi.

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 10:28 - Güncelleme: 10-07-2018 10:28

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Ankara Temsilcisi Zehra Zümrüt Selçuk oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Ticaret Bakanı oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Kabinesini açıkladı. Buna göre, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına, KADEM Ankara Temsilcisi Zehra Zümrüt Selçuk getirildi.

YENİ SİSTEMİN İLK TİCARET BAKANI OLDU: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Ticaret Bakanı oldu.

BAKAN OLDUĞUNU HAVAALANINDA ÖĞRENDİ: Kabinedeki iki kadın bakandan birisi olan Ruhsar Pekcan, bakan olduğu haberini havalimanında öğrendi. Havalimanında art arda telefonlar alan Pekcan, "Sanırım bakan oldum, herkes öyle diyor ben bilemiyorum. Öğrenmeye gidiyorum." dediği öğrenildi.

SANIRIM BAKAN OLDUM: Gazeteci Kemal Öztürk o anları şöyle duyurdu: "Havalanında yanımda bir hanımefendi oturuyordu. Bir telefon geldi Cımhurbaşkanlığından çağrılıyorsunuz dendi. Sonra telefon yağdı. Ne oldu dedim, sanırım bakan oldum, herkes öyle diyor ben bilemiyorum. Öğrenmeye gidiyorum dedi. Yeni Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’dı kendisi"

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Yasemin 10 Temmuz 2018 11:06 Toplumsal cinsiyet rollerini hâlâ kavrayamamış bir kadın derneğinin temdilcisi Zümrüt seviyesini düşünemiyorum. KADEM Ankara temsilcisi imiş kadın!..........

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KİMDİR ?
Ruhsar Pekcan
RUHSAR PEKCAN KİMDİR?

Cumhurbaşkanlığı sisteminde Ticaret Bakanı olan Ruhsar Pekcan kimdir, aslen nereli merak ediliyor. 1958 doğumlu olan Rushar Pekcan İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakultesi mezunu. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fak&u

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ZEHRA SELÇUK ZÜMRÜT KİMDİR?

1979 Ordu doğumludur. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nin ardından Bilkent Üniversitesi’nde tam burslu ekonomi lisansı öğrenimi gördü. Amerika’da Michigan Üniversitesi’nde ekonom

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