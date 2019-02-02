Bakan Mustafa Varank duyurdu: 30 günde neticelendirilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "OSB'lerde spekülatif arsa tahsis ve satışlarının önüne geçilecek. Yatırımcıların arsa tahsis başvuruları 30 günde neticelendirilecek." dedi.
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