Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'dan flaş açıklamalar 'Erdoğan Rusya'ya gidecek'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme açıklamaları olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Suriye'den çekilme açıklaması sonrası her kurumdan farklı sesler çıktığına dikkat çeken Çavuşoğlu'nun konuşmalarından satır başları şöyle:.

"Kerç Boğazı krizinin aşılması için mücadele veriyoruz. Önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanımızın Rusya ziyareti olacak. Zirve hazırlıklarını sürdürüyoruz.

ADIM ATMAKTAN ÇEKİNMEYİZ

"Fırat'ın doğusunda adım atmaktan çekinmeyiz. Suriye'de siyasi süreç belli bir aşamaya geldi. Türkiye olarak Suriye'deki gelişmelerin tüm boyutunda yapıcı olarak varız. ABD'de farklı kurumlardan farklı sesler geliyor. Çekilmede ABD’nin zorlukları olduğunu görüyoruz. Terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra ayrılmak da zor oluyor.

Herkes terörle mücadelede kararlılığımızı gördü. YPG ve PKK'nın Suriye'de güçlenerek sınırlarımızda tehlike oluşturmasına engel olacak önlemleri aldık.

İDLİB MUTABAKATI SAHA DA ZORLUKLAR VAR

İdlib Muhtırası siyasi çözüm için önemli. Sahada zorluklar var ama üstesinde geliyoruz. İran da aktörlerden biri, onlarla da görüşüyoruz.

Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğünü destekliyoruz. En önemli süreç siyasi süreçtir. Bugüne kadar İdlib Mutabakatı'nın uygulanmasında sorun yaşanmadı, bundan sonra da yaşanmasını arzu etmiyoruz.

RUSYA VE İRAN'LA BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ

Bir taraftan Türkiye'deki Suriyeliler, bir taraftan Suriye halkı için neler yapabiliriz, tüm uluslararası camiayla görüşüyoruz. Özellikle Rusya ve İran'la sahada zorluklar olmasına rağmen birlikte çalışıyoruz.

IRAK'IN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Irak'ta ise kapsayı bir hükümet kuruldu. 2019'ın ilk ziyareti Irak tarafından oldu. Gerek terör gerekse başka nedenler dolayı yıkılan bir ülke hakline geldi Irak. Yani Türkiye'den beklenti yüksek. Irak'la stratejik ve kardeş bir ülke olarak ilişkileri geliştirmede mutabık kaldık PKK'yla mücadele konusunda düşünceleri paylaştık.

AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER

Milli davamız dediğimiz Kıbrıs sürecinde de Mayıs'a kadar müzakerelerin başlaması Avrupa Parlamentosu seçimlerinden dolayı gerçekçi görünmüyor. Avrupa Birliği'yle ilişkilerimizde daha pozitif bir ortam yaratılması konusunda olumlu adımlar var. AB kurumlarıyla ilişkilerimizi güçlendirmek konusunda adımlar atıyoruz. Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi, terörle mücadele gibi konularda pek çok konuda birlikte çalışıyoruz.