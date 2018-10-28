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Bakan Kurum'dan Tunceli şehidinin ailesine taziye ziyareti...

Bakan Kurum'dan Tunceli şehidinin ailesine taziye ziyareti...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tunceli'de teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen ile Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in Mersin'deki ailelerini ziyaret etti

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Eklenme Tarihi: 28-10-2018 14:13 - Güncelleme: 28-10-2018 15:11

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen ile Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in Mersin'deki ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Kurum, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ile ilk olarak Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi'ne giderek, şehit Dikmen'in babaevini ziyaret etti.

6 AYLIK OĞLUYLA İLGİLENDİ... Aileyle görüşen Kurum, şehidin annesi Durdu, babası Nihat, kardeşi Mesut ve eşi Ayşe Büşra Dikmen'e başsağlığı dileğinde bulundu. Bakan Kurum şehidin 6 aylık oğlu Yağız Efe'yle de ilgilenerek, bir süre bebeği sevdi. Bakan Kurum ayrıca, baba Nihat Dikmen'e Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Kur'an-ı Kerim okunması ve duaların edilmesinin ardından Kurum ve Elvan, aynı operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in merkez Toroslar ilçesinde yaşayan ailesinin evine geçti.

Kurum ve Elvan burada da şehidin babası Hasan Türkel ile aile yakınlarına başsağlığı diledi. Bakan Kurum, baba Türkel'e Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verdi. Kurum ve Elvan'a ziyaretlerde Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Şerafettin Yılmaz ve AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik de eşlik etti.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında teröristlere yönelik operasyonda önceki akşam saatlerinde olumsuz hava koşullarından etkilenen birlikler, hava şartlarının kısmen düzelmesi sonrası helikopterle bölgeden tahliye edilmişti. Bu askerlerden hipotermi tanısıyla Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel ile Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen, şehit olmuştu.
 

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