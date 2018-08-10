Bakan Kurum'dan sel felaketiyle ilgili yeni açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakan Murat Kurum, Ordu'da yaşanan sel felaketi sonrası açıklamalarda bulundu. Kurum, "Elim bir olay bir afet. Metrekareye 253 kilograma varan bir yağış söz konusu. Buna ilişkin yapmamız gerekenler sahadakiler neyse bunları inşallah yerinde tespitlerini yapacağız. Bir tane vatandaşımız hayatını kaybetti. Ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi.

''Elim bir olay bir afet. Metrekareye 253 kilograma varan bir yağış söz konusu.'' diyen Kurum, ''Buna ilişkin yapmamız gerekenler sahadakiler neyse bunları inşallah yerinde tespitlerini yapacağız. Tedbirleri noktasında yine sahada yapılması gereken neyse onları heyetimizle birlikte tespitlerimizi yapacağız. Bir tane vatandaşımız hayatını kaybetti. Ailesine baş sağlığı diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

TESPİTLER YAPILACAK Kurum, ''Bugün tespitlerimizi yapacağız. Belediye başkanımızla görüştük. Tespitleri, çevre şehircilik il müdürlüğümüzle bir hafta içerisinde binaları, yolları, hasar gören tüm inşaatların tespitlerini tamamlayıp, iki ay içerisinde de belediyemize gerekli kaynağı iller bankamızdan sağlayıp başkanımız bunların inşaatlarını bitirecek.'' dedi.

''STRATEJİK EYLEM PLANLARINI HAZIRLIYORUZ'' Yapılması gereken stratejik eylem planlarının altını çizen Kurum, ''Bunun dışında bu tedbirleri aldıktan sonra önümüzdeki sürece ilişkin iklim değişikliği söz konusu. Yapılması gereken neyse tüm Karadeniz bölgesi için stratejik eylem planı hazırlıyoruz. Bu plan çerçevesinde sahada uygulamalarını yapacağız. En son böyle elim bir olay 20 yıl önce meydana gelmiş. Tabi ki bu bir afet. Alt yapılar hiçbir zaman bu yağışlara göre hesap edilemez. ‘En az hasarlı nasıl çıkabiliriz’in çalışmasını da tüm Karadeniz bölgesi için yapıyoruz. inşallah bunu da yakın zamanda sahada uygulayacağız." şeklinde konuştu.