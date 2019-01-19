Bakan Kurum son rakamları duyurdu poşet kullanımı ne kadar düştü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlığının, Antalya'nın turizm bölgesi Belek'te bir otelde düzenlediği '2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği' isimli toplantısının açılış konuşmasını yaptı.

Bakan Kurum, plastik poşetin ücretli hale getirilmesinin ardından elde edilen son rakamları açıkladı. Plastik poşetlerin 400 ila 800 yıl arasında doğada yok olduğunu belirten Bakan Kurum, bazı ülkelerin plastik poşetleri tamamen yasakladığını söyledi.

POŞET KULLANIMINDAKİ AZALMA ORANI?

Bakan Kurum, "Yıllık 30-35 milyar adet olan plastik poşet kullanımını, 2023 yılında kişi başı 40'a düşüreceğiz. Paralı hale gelmeden önce kişi başı kullanım sayısı 440 adetti. Bu sayede birçok kişinin gençlik ve çocukluğunda kullandığı bez çantalara ve filelere dönüyoruz. Bu kampanyayı tüm vatandaşlarımız benimsedi. Daha ilk 15 günlük süreçte yüzde 60, 65 oranında bir azalma gösterdi. Hedefimiz yüzde 90 azalma sağlayarak kişi başı poşet kullanmayı 40'a düşürmek" dedi.

Öte yandan Türkiye Emlak Katılım Bankasını çok yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle hizmete açmayı planladıklarını söyledi.