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Bakan Kurum kentsel dönüşümde yeni yol haritasını açıkladı

Bakan Kurum kentsel dönüşümde yeni yol haritasını açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde yeni yol haritasını açıkladı. Hedef her yıl 300 bin konutu dönüştürmek. Bunun 30 binini bakanlık ve TOKİ; kalanı özel sektör yapacak.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2019 10:35 - Güncelleme: 06-02-2019 10:35

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde yeni yol haritasını açıkladı. Hedef her yıl 300 bin konutu dönüştürmek. Bunun 30 binini bakanlık ve TOKİ, kalanı özel sektör yapacak. Her kente özel kentsel dönüşüm anayasası geliyor.

İşte Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hedef her yıl 300 bin konutu dönüştürmek. Bunun 30 binini bakanlık ve TOKİ yapacak. Kalanı özel sektör yapacak. Hedef, kentsel dönüşümü 20 yılda tamamlamak. Kentsel dönüşümde yeni dönem 7 temel hedef üstüne inşa edildi. 

Afet risklerinin bertaraf edilmesi, çevresel, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, yatay mimarinin esas alınması, engelli dostu şehirler kurulması, yapılaşma sonrası oluşacak değer artışının adil olarak paylaştırılması temel hedefler arasında yer alıyor.

53 ilde 238 riskli alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dönüşüm kapsamına aldığımız bağımsız birim sayısı 664 bin. Ülke genelinde 597 bin konutu da yeniliyoruz.

HER KENTE DÖNÜŞÜM ANAYASASI
Her kente özel kentsel dönüşüm anayasası geliyor. Her belediye kendi il ve ilçesi için kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlayacak. Sadece ihtiyaç kadar konut üretilecek. Kentsel dönüşüm alanları ilan edilmeden önce vatandaşlardan talep toplanacak.

HİÇBİR KONUT YARIM KALMAYACAK
Hiçbir konut yarım kalmayacak. Vatandaşlarımızın haklarını güvence altına almak için yatırımcılarımızdan yapım bedelinin yüzde 10'u kadar teminat alınacak ya da tamamlama sigortası istenecek.

Kentsel dönüşüme dahil olacak müteahhitlere kriter gelecek.  Maketten veya temelden konut satışı bitecek.

Tüm yerel yönetimler, İlbank'tan kredibilitesi olduğuna dair onay belgesi getirmesi durumunda kentsel dönüşüm uygulamaları içn düşük faizli kredi kullanabilecek. Bunlar için herhangi bir teminat göstermesine gerek olmayacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 06 Şubat 2019 11:14 köylerimiz kentsel dönüşüme dahil değillermi .Dönüşüm köylerimizden başlamalı ...köyler kalkınmanın temel direğidir bakanların köyleri ve arka planlardaki mahalleleri gezmeliler.

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