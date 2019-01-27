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Bakan Kurum ile Kazım Karabekir Paşa'nın torunu arasındaki 15 Temmuz tartışması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karaman Valiliği ziyareti ve Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin anahtar teslim töreni sonrası Kurtuluş Savaşı komutanlarından Kazım Karabekir Paşa’yı anma törenleri için adı verilen ilçeye gitti. İlçedeki Kültür Sitesinde gerçekleşen anma programında konuşan Bakan Kurum, birkaç yıl önce bazı belediye başkanlarının Kazım Karabekir’in ismini sokak ve cadde tabelalarından kaldırmaya çalışmalarına tepki gösterdi.

Bakan Kurum, "Paşamızın ismini tabeladan kaldırmak isteyenler, belediyelere giden gelirleri PKK terör örgütüne gönderenlerdi. Belediyeye ait araçlarla hendek ve çukur kazanlardı. Bunlar, gencecik yavrularımızı dağlara kaçıran, aslanlarımızı gazi edenler, şehit eden hainlerdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi; Kazım Karabekir’in ismi her şeyden önce milletimizin gönlüne, kalbine kazınmıştır. Yani siz sokak tabelalarından kaldırarak bu izi silemezsiniz, silemeyeceksiniz" diye konuştu.

"BAŞARAMADILAR BAŞARAMAYACAKLAR": Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kazım Karabekir Paşa’nın, İstiklal Harbi’nin en önemli iki önderi ve iki büyük kahramanı olduğuna işaret eden Kurum, "Harbin ilk dakikalarından itibaren büyük bir ittifakla, dostluk ve kardeşlikle hareket ettiler ve milletimize bir vatan armağan etmek için canlarını dişlerine taktılar, geceyi gündüze azık ettiler. Bugün de ülkemize, o dönemin bir benzerini yaşatmak isteyenler var. Ülkemizi sıkıştırmak, bölmek isteyenler var. Tüm yolları, hatta darbeyi bile deneseler de başaramadılar, başaramayacaklar” şeklinde konuştu.

KAZIM KARABEKİR'İN TORUNUNDAN TEPKİ: Bu sırada salonda Kazım Karabekir’in torunlarından Ferhan Ayasbeyoğlu, söz alarak Bakan Kurum’a, “Bugün 15 Temmuz hakkında konuşmamanızı rica ediyorum. Yarın, öbür gün istediğinizi yapın ama lütfen buna alet etmeyin. Böyle bir konuşma yapılması benim kanıma dokunuyor” dedi.

Bakan Kurum da kendisine, “Biz 15 Temmuz’da bu vatanın, milletin bütünlüğü için bu mücadeleyi verdik. O gün de birçok şehidimiz, birçok gazimiz oldu. Onlar da vatanın birliği, beraberliği, bütünlüğü için mücadele etmiştir” şeklinde yanıt verdi.

PROGRAMI TERK ETTİ: Salondaki dinleyiciler Bakan Kurum’a alkışlarıyla destek verirken, birkaç vatandaş da, “O torunuysa biz de manevi torunuyuz” şeklinde slogan attı. Bunun üzerine Ferhan Ayasbeyoğlu programı terk etti.

  • Güncel 27 Ocak 2019 09:35
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