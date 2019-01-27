Bakan Kurum ile Kazım Karabekir Paşa'nın torunu arasında 15 Temmuz tartışması!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karaman Valiliği ziyareti ve Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin anahtar teslim töreni sonrası Kurtuluş Savaşı komutanlarından Kazım Karabekir Paşa’yı anma törenleri için adı verilen ilçeye gitti.

"15 Temmuz Hakkında Konuşmamanızı İstiyorum": Bakan Kurum, konuşmasında 15 Temmuz darbe girişiminden bahsettiği sırada salonda kendisini dinleyen Kazım Karabekir'in torunlarından Ferhan Ayasbeyoğlu, söz alarak "Bugün 15 Temmuz hakkında konuşmamanızı rica ediyorum. Yarın, öbür gün istediğinizi yapın ama lütfen buna alet etmeyin. Böyle bir konuşma yapılması benim kanıma dokunuyor" dedi.

"Onlar da Bu Vatanın Birliği İçin Mücadele Etmiştir": Bu sözler üzerine Bakan Kurum Ayasbeyoğlu'na "Biz 15 Temmuz’da vatanın, milletin bütünlüğü için bu mücadeleyi verdik. O gün de birçok şehidimiz, birçok gazimiz oldu. Onlar da vatanın birliği, beraberliği, bütünlüğü için mücadele etmiştir." şeklinde yanıt verdi.

Tepkiler Üzerine Salonu Terk Etti: Salondaki dinleyiciler Bakan Kurum'a alkışlarıyla destek verirken, bazı vatandaşlar da "O torunuysa, biz de manevi torunuyuz." şeklinde slogan attı. Gelen tepkiler üzerine Ayasbeyoğlu, salonu terk etti.