Bakan Kurum: 'Bütün gönüllere gireceğiz'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Tevazu içinde hareket edeceğiz. Bütün gönüllere, bütün kalplere girerek herkesin kapısını çalacağız. Şehrin, vatandaşın ihtiyacı ne ise bunları gidermek için sizler ve bizler mücadele vereceğiz" dedi.

Bakan Kurum, Salda Gölü ziyaretinin ardından kent merkezinde kentsel dönüşüm projesi başlayacak olan Bozkurt Mahallesinde incelemelerde bulundu.

Mahalle kahvesine giden Kurum, vatandaşlarla bir süre sohbet etti, karnesine baktığı bir çocuğa hediye verdi.