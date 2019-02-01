  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bakan Kurum Burdur için iddialı konuştu

Bakan Kurum Burdur için iddialı konuştu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur'da Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt için destek istedi. Burdur'un AK Partili belediyecilikle tanışmak zorunda olduğunu söyleyen Kurum, Salda Gölü ve kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulundu.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 01-02-2019 22:24 - Güncelleme: 01-02-2019 22:24

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur'da kentsel dönüşüm projesinin başlayacağı Bozkurt Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt'un da eşlik ettiği ziyarette Bakan Kurum, Burdur'un AK Parti belediyeciliğiyle tanışacaklarına emin olduklarını söyledi.

Bakan Kurum, Salda Gölü ziyaretinin ardından kent merkezinde kentsel dönüşüm projesi başlayacak olan Bozkurt Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Mahalle kahvesine giden Kurum, vatandaşlarla bir süre sohbet etti, karnesine baktığı bir çocuğa hediye verdi.

Bakan Kurum, daha sonra AK Parti Burdur İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Burdur'da olmaktan ve partisinin teşkilatıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurum, 24 Haziran seçimlerinde Burdur'un yüzde 54 oranında partilerine, yüzde 56 oranında ise Cumhur İttifakı'na destek verdiğini hatırlattı, "Burdur tarihiyle, doğasıyla bu bölgede her zaman ön planda olmuş, Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman destek olmuş bir ilimizdir." dedi.

Kurum, Salda Gölü'nün turkuaz rengi suyu, bembeyaz kumsalıyla bölgenin büyük bir değeri olduğuna değinerek, birçok doğal güzelliği içinde barındıran Burdur'un problemlerini istişare ettiklerini bildirdi.

"HERKESİN KAPISINI ÇALACAĞIZ"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart seçimlerinde kendilerine bir hedef koyduğunu dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Bu hedef 'gönül belediyeciliği' hedefiydi. Bu hedefin içinde 'önce millet, önce memleket' var. Tevazu içinde hareket edeceğiz. Bütün gönüllere, bütün kalplere girerek herkesin kapısını çalacağız. Şehrin, vatandaşın ihtiyacı ne ise bunları gidermek için sizler ve bizler mücadele vereceğiz. Ben inanıyorum ki 24 Haziran'da verdiğiniz yüzde 54-55'lik desteğin daha fazlasını 31 Mart'ta Burdurlu kardeşlerimiz Cumhur İttifakımıza, belediye başkan adayımıza verecektir. Bundan bizim hiçbir şüphemiz yok."

Kurum, Salda Gölü'nü ve kentsel dönüşüm alanlarını ziyaret ettiklerini, belediye başkanlarıyla toplantı yaptığını dile getirerek aslolanın vatandaşı dinleyip onların gönlünü alabilmek olduğunu söyledi.

Herkesin gönlünü almak ve herkesin gönlünü kazanmak zorunda olduklarını vurgulayan Kurum, "İşte 31 Mart seçimleri böyle bir seçim, biz tevazu içinde hareket edeceğiz ve herkese ulaşacağız. Aslolan insanlara gidip dertlerini dinleyebilmek, dertlerine çözüm olabilmek, onların penceresinden bakabilmektir. Siz Burdurlu hemşehrilerimiz, bunu her seferinde yaptınız, milli bir duruş sergilediniz. 31 Mart'ta da belediye başkan adayımız Deniz Kurt beyefendiye de her türlü desteği vereceğinizden eminiz." diye konuştu.

"BURDUR'U AK BELEDİYECİLİKLE TANIŞTIRMAK ZORUNDAYIZ"

Bakan Kurum, Burdur'un bulunduğu konumdan daha yukarıya taşınması adına hayata geçirecekleri projeler hakkında partililere de bilgi vererek, şunları kaydetti:

"31 Mart seçimlerine yaklaşık iki aylık bir zaman kaldı. İki ay için ben sizden şunları istiyorum. Burdur'u artık 'AK Belediyecilik'le tanıştırmak zorundayız. Başkan adayımızın Bakanlık ve milletvekilleri olarak arkasındayız, ilçe belediye başkan adaylarımızın arkasındayız. Siz yeter ki vatandaşlarımıza dokunun, vatandaşlarımıza 'AK Belediyeciliği, Gönül Belediyeciliği' nasıl yapılır bunu anlatın. Bizim tek istediğimiz bu. Bu noktada her gönüle gireceğiz ve gece gündüz demeden çalışacağız. Siz her zaman milli ve yerli duruşunuzla AK Parti'ye, liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza destek verdiniz. İnşallah bundan sonraki süreçte de biz bu desteğinizi bekliyoruz."

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bakan Kurum Burdur için iddialı konuştu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro