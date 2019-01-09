Bakan Kurum açıkladı! Plastik poşetlerde yeni dönem

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ücretli poşetlerle ilgili yeni bir uygulama getirildiğini duyurdu. Kurum, "Poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirdik. Marka ve logolar, poşetin tek yüzeyinde yer alacak ve alanın yüzde yirmisini geçemeyecek." dedi.

Kurum, plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin "Poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirdik. Marka ve logolar, poşetin tek yüzeyinde yer alacak ve alanın yüzde yirmisini geçemeyecek. Ücrete tabi tutulan poşetlerin çift kat kalınlığı için 40 mikron ve üzerinde olma zorunluluğunu getirdik" ifadelerini kullandı.

ECZANELERE İSTİSNA GÖSTERİLDİ

Bakan Kurum, eczanelere ücretli poşet konusunda istisna gösterildiğini açıkladı. 15 mikron altındaki poşetlerden ücret alınmayacağı açıklandı.

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