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Bakan Kurum açıkladı! Ambalajlarda depozitoya geçilecek

Bakan Kurum açıkladı! Ambalajlarda depozitoya geçilecek

2023'e kadar tüm içecek ambalajlarında depozito dönemi başlıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum yaptığı son dakika açıklamasında "2023'e kadar tüm içecek ambalajlarında depozito uygulamasına geçeceğiz" dedi.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2019 12:28 - Güncelleme: 20-01-2019 12:28

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2023'e kadar tüm içecek ambalajlarında da depozito uygulamasına geçileceğini bildirdi.

Kurum, 2023 yılına kadar yılda en az bir defa düzenlenmesi planlanan, ilki dün gerçekleştirilen "2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı" sonrası alınan kararların bulunduğu 24 maddeden oluşan sonuç bildirgesini açıkladı.

Mekansal Strateji Planı sayesinde, tarım ve turizm arazileri korunarak, çevreye ve doğaya karşı duyarlı yeni sanayi alanları oluşturulacağını ve ekonomiye katkı sağlanacağını belirten Kurum, 2023'e gelindiğinde tüm illerin makro ve mikro düzeyde mekansal planlarının hazırlanacağını söyledi.

Kurum, ilgili tüm kanunların çatısı mahiyetinde olacak, değer esaslı uygulamalardan yatay yapılaşmaya, sürdürülebilirlikten şeffaflığa kadar tüm alanlarda yeni şehircilik vizyonuna uygun 3194 sayılı İmar Kanunu'nda köklü bir değişiklik yapılacağını da vurguladı.

Yurt dışı teşkilatı kurulacak: Kurum, Bakanlığın yeni yurt dışı teşkilatı kurulacağını belirterek, "Yeni yurt dışı teşkilatı ile çevre ve şehircilikte uluslararası alanda daha etkili olunacak. Küresel yatırımcıların Türk pazarını ve yatırım ortamını tanımalarına yardımcı olunacak. Çevre ve ikilim değişikliği alanında Avrupa Birliği fonları çok daha etkin kullanılacak." ifadesini kullandı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Arif 20 Ocak 2019 13:01 Sanki vatandaş çok zengin alım gücü çok yüksek, kitap gazete elektronik mobilya beyaz eşyaya da uygulamak lazım!!. Yeterki doğa kirlenmesin. Bari kesilen paralarla vatandaşın doğrudan faydalanabileceği birşeyler yapılsın.

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