Bakan Kurtulmuş: Bu bir istiklal mücadelesidir

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Bugün Afrin'de ya da başka bölgelerde verdiğimiz bu istiklal mücadelesi de aslında sadece bu örgütlere karşı değil bu örgütlerin arkasında, onları maşa olarak kullanan güçlere karşı verdiğimiz bir onur mücadelesidir." dedi.

Kurtulmuş, Şanlıurfa temasları kapsamında Harran Üniversitesinde düzenlenen "Yeni Dünyada Türkiye'nin Yeri" konulu konferansta yaptığı konuşmada, 1. Dünya Savaşı ve sonrasında dünyada yaşanan gelişmelere değindi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde "soğuk savaş" dönemine girildiğini anımsatan Kurtulmuş, bu dönemde ne yazık ki dünyanın birçok yerinde uydu ülkelerin oluştuğunu ve bunların bağlı bulundukları merkezlerin siyasetlerinin kurbanı olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, Türkiye'nin de bu süreçten etkilen ülkelerin başında geldiğini aktararak, "Türkiye soğuk savaş döneminde en ağır bedeller ödeyen ülkelerden birisidir. Sağ-sol çatışmaları adı altında Türkiye maalesef çok sayıda genç evladını toprağın altına vermiştir." diye konuştu.

Dünyada 1990'dan sonra çatışmaların, savaşların, gerilimlerin geride kalacağının tahmin edildiğini ancak bunun gerçekleşmediğine değinen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Şimdi içinde bulunduğumuz süreç tabiri caizse 1990'dan yeni dönemlere kadar devam eden süreç, dünyada bir taraftan çok büyük gelişmelerin kaydedildiği, özellikle yüksek teknoloji anlamında büyük gelişmelerin sağlandığı, bilginin, bilimin, teknolojinin fevkalade hızlı arttığı bir dönem olacak. Aynı zamanda da gerilim ve çatışmaların sürdüğü bir dönem olacak. Bunun olmaması temennisiyle söylüyorum ama görünen köy böyle bir noktayı ortaya koyuyor. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz dönemin şartlarını iyi anlamak, algılamak ve ona göre hareket etme mecburiyetimiz var. Hele hele Türkiye gibi bu coğrafyanın kilit taşı olan ve büyük bir medeniyet iddiası olan ülkenin ne olup bittiğini çok iyi anlaması bu ülkenin özellikle genç evlatlarının büyük resmi iyi görmesi ve ona göre hareket etmesi gerekiyor."

VEKALET SAVAŞLARI

Kurtulmuş, 3 yıl önce "Her vekalet savaşının bir sonu vardır, Suriye'deki vekalet savaşının da sınırları dolmuş. Eğer Suriye'de insani bir çözüm bulunup Suriye halkının istediği demokratik bir rejim kurulamazsa bundan sonra sadece vekalet savaşlarında büyük ülkeler maşaları üzerinden savaşacak değil bundan sonra ABD ile Rusya çatışma ortamına girecek" ifadesini kullandığını dille getirerek, şimdi o noktaya geldiğini söyledi.

Vekalet savaşlarının acımasızlığına dikkati çeken Kurtulmuş, bunun örneklerinin Suriye ve Irak gibi yerlerde gözler önüne serildiğini bildirdi. Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Ürettikleri birtakım terör örgütleri üzerinden DEAŞ'ıyla, PYD-PKK'sıyla ya da Boko Haram gibi birtakım örgütlerle dünyayı hizaya sokmak, siyasete ayar vermek, ülkeleri bir şekilde kendi kontrollerine almak için silahlı terör örgütleri üzerinden mücadeleyi sürdürenler aslında yeni tür bir savaşı da başlatmış oldular. Adını da 'vekalet savaşları' koydular. Biz bu vekalet savaşlarının ne kadar yanlış, ahlaksız ve ne kadar insanlık düşmanı olduğunu biliyoruz. Ne yazık ki bu vekalet savaşlarına büyük bedel ödemiş bir ülkenin fertleri olarak bunu söylüyoruz. Kırk yıllık süre içerisinde PKK terör örgütü üzerinden bu memlekete ödetilen bedel çok ağırdır. Yaklaşık 40 bini aşkın insanımız ölmüş, Türkiye 1,5 trilyon dolar teröre karşı bir maliyet ödemek mecburiyetinde kalmıştır. Bugün Afrin'de ya da başka bölgelerde verdiğimiz bu istiklal mücadelesi de aslında sadece bu örgütlere karşı değil bu örgütlerin arkasında onları maşa olarak kullanan güçlere karşı verdiğimiz bir onur mücadelesidir."

TİCARET SAVAŞI KAVRAMI

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, son olarak ülkeler arasında "ticaret savaşı"nın başlatıldığını ve bunun üzerinden ülkelere ayar verilmeye çalışıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye gibi ülkelerde zaten emperyalist güçlerin bir takım operasyonlarla bir takım manipülasyonlarla ekonomi üzerinden etki yaşatmaya çalışacakları da çok açıktır. Son zamanlarda borsada ve özellikle de döviz kurları üzerinde oynamalar küresel ölçekte başlattıkları ticaret savaşlarının bir parçasıdır. Ancak şunu çok açık söylemek istiyorum Türkiye nasıl ki terör örgütleri vasıtasıyla kendi üzerine yüklenilmeye çalışılan bu ağır yüke karşı istiklal ve istikbal mücadelesini veriyorsa, hiç kimse heveslenmesin ekonomik olarak Türkiye'yi hizaya sokmak isteyenlere karşı da bu ekonomik mücadeleyi kazanacak. Türkiye'ye ayar vermeye çalışanlara fırsat verilmeyecektir."

Dünyada gelir dağılımı adaletsizliğin giderek arttığına işaret eden Kurtulmuş, bunun yeni dönemin en önemli tehditlerinden birisi olacağına değindi.

Numan Kurtulmuş, konuşması sırasında dünyadaki mazlumların Türkiye'ye olan sevgilerini anekdotlarla aktardı.

Son dönemlerde dünyada yaşanan göç olaylarına atıfta bulunan Kurtulmuş, Türkiye'nin bu konuyu en yakından hisseden ülke olduğunu hatırlatarak, bu millet dünyaya insanlık dersi verdiğini dile getirdi.

"TÜRKİYE MAZLUMLARA SAHİP ÇIKTI"

Kurtulmuş, Türkiye'nin sadece sınırlarında değil, nerede olursa olsun tüm mazlumlara sahip çıktığını ve buna devam edeceğine işaret etti.

Türkiye'de insanların uzun yıllar dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin bir arada huzur içinde yaşadığını hatırlatan Kurtulmuş, "Dünyada şu anda çok belirgin olan iki farklı çizgi vardır. Bunlardan birisi sorunlarını çatışarak, savaşlar çıkararak güç elde etmeye çalışan, kriz ve kaos yanlıları, diğer taraftan da sorunları müzakere ile karışlıklı rıza ile konuşarak çözmeye çalışan barış ve düzen yanlıları. Bizim aziz milletimizin sahip olduğu medeniyet dünyanın en önemli barış medeniyetlerinden birisidir." diye konuştu.

Kurtulmuş, birilerinin geçmişte kilometrelerce öteden bu coğrafyaya geldiğini ve sınırlar çizerek insanları birbirinden ayırmaya çalıştığını, şimdilerde ise bunların ruhlarını bölmeye çalıştığını vurgulayarak, "İşte büyük resmi görmüş ülke olarak Türkiye'nin kararlı ve gerçekten şuurlu insanlarının üzerlerine düşen en büyük sorumluluk bu bölünmeyi, parçalanmayı bir şekilde önlemek ve bu coğrafyanın insanlarını barış içinde yeniden bir araya getirmektir. Bu üzerimizdeki tarihi sorumluluktur." diye konuştu.

Türkiye'nin son yıllarda tüm engellemelere rağmen önemli gelişmeler kaydettiğini belirten Kurtulmuş, birlik ve beraberlik içinde ülkenin kalkınması için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Programa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.