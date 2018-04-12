Bakan Kurtulmuş ABD-Rusya gerilimini iki yıl önce öngördü

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş son dönemde hemen yanı başımızda yaşanan ve büyük küresel güce sahip ülkelerin dahil olduğu gerilime ilişkin en net mesajları iki yıl önceki açıklamalarında vermişti. Bugün yaşanan tüm gelişmeler Kurtulmuş'u haklı çıkardı.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Habertük TV’de yayınlanan ‘Açık ve Net’ adlı programda Kübra Par’ın sorularını yanıtladı.

Bakan Numan Kurtuluş, siyasetten kültür sanata, ekonomiden dünya gündemine birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Gelen soru üzerine, Suriye’de devam eden vekalet savaşlarının artık limiti doldurduğunu belirten Bakan Kurtulmuş, şunları söyledi:

VEKALET SAVAŞLARININ SONU GELDİ

“Suriye’deki gidişat bugün bambaşka bir noktaya geldi. 12 Ekim 2016’da verdiğim bir demeçte şunu söyledim: ‘Vekalet savaşlarının da bir limiti vardır. Suriye’deki vekalet savaşları limitleri doldurmuştur. Bundan sonra eğer Suriye sorununa bir çözüm bulunamazsa iki büyük ülke Amerika ve Rusya fiilen çatışma noktasına gelir.’ Bu, sonraki günlerde İngiltere’deki bazı gazeteler tarafından ‘Türkiye uyarıyor’ şeklinde manşete taşındı. Suriye’de vekalet savaşları iç savaş olarak başladı. ‘Vekalet savaşları’ kavramını 4-5 sene evvel kullandığımda bazı çevreler karşı çıkmıştı. Türkiye Suriye konusunda doğru yerde durdu. Bütün mesele yabancı güçlerin Suriye’ye girmesini önleyecek bir takım mekanizmaların geliştirilmesiydi, bu yapılamadı. Belki bu tek başına bizim yapabileceğimiz bir mesele değildi. Biz Suriye halkının kendisini yönetebileceği bir mekanizmanın kurulabilmesini başından itibaren savunuyoruz. Ama bu mekanizmalar bir şekilde geliştirilemedi çünkü çok ağır bir vekalet savaşları dönemine girdik. Amerika, Rusya ve diğer ülkeler burada nasıl kendi maşalarını kullanır, ellerini ateşe sokmadan sonuç alabilirler bunu geliştirdiler, DEAŞ denilen, PYD denilen bir belayı başımıza sardılar ve Suriye, Suriye halkının istediği anlamda bir çözüme kavuşamadı.”

İTTİFAK KONUSU



Son günlerde gündeme gelen Saadet Partisi-Cumhuriyet Halk Partisi ittifakına değinen Bakan Numan Kurtulmuş, partiler arasındaki yakınlaşmanın taban tarafından benimsenmediği sürece başarılı olamayacağını söyledi ve şöyle devam etti:

“Partiler arasında yakınlaşma, partiler arasında ittifaklar tepede oturan yukarıdaki üç beş kişinin alacağı kararla olacak bir şey değildir. Esas olan şey partilerin tabanları, geniş kitleleri, o partilere oy veren insanlar bu yakınlaşmayı istiyorlar mı istemiyorlar mı? Dolayısıyla ben Saadet Partisi’nin kalan seçmenleri bakımından, Cumhuriyet Halk Partisi ile yakınlaşmanın gönülden arzu edilen bir durum olmadığını düşünüyorum. Yukarıda hangi kararı verirseniz verin tabanda oyu verecek olan vatandaşların sandığa gittiği zaman böyle bir ittifakın içerisinde geniş anlamda yer almak istemeyeceğini düşünüyorum.”

SANATÇILARIN SINIR ZİYARETİ

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Afrin’i ziyaret eden sanatçılara yapılan eleştirilerin değerlendirilmesinin istenmesi üzerine, bu eleştirilerin yersiz ve haksız olduğunu aktaran Bakan Numan Kurtulmuş, “Orada hem sanat hem spor hem medya dünyamızdan, siyasetçilerden ülkeyi yöneten insanlardan bir grup vardı. Keşke bu eleştiriyi yapanlar da orada olsalardı, o atmosferi yaşasalardı. O ziyareti yapanların gerçekten son derece büyük bir görev ifa ettiğini düşünüyorum. Orada askerlerimizle beraber vakit geçirildi, onlara moral verildi. Onlarla büyük bir dayanışma içinde olduğumuz gösterildi. Sadece o karakolda bulunan askerlerle sınırlı değil, Türkiye uzunca bir süredir bir beka mücadelesi veriyor. Suriye toprakları içerisinde Türkiye’yi bir şekilde terörden koruma mücadelemiz devam ediyor. Eleştirilerin tam tersine oradaki toplantı bizim bütün milli değerlerimize uygun şekilde, son derce ölçülü bir şekilde yapılmış olan bir ziyarettir. Bir moral ziyaretidir.” şeklinde konuştu.

OHAL TURİZMİ ETKİLER Mİ?

Ayrıca, Bakan Numan Kurtulmuş, OHAL’in ülke ekonomisi ve turizm üzerindeki etkinin sorulması üzerine şunları söyledi:

“OHAL’in ekonomiyi, turizmi olumsuz etkilediği meselesi son derce yanlıştır. Rakamlar ortada, geçtiğimiz sene 32 milyon turist sayısına yükseldik, bu sene inşallah böyle giderse en az 38 milyon turist olacak. Ve Türkiye 7.4 büyüdü. Eğer OHAL ekonomiye olumsuz etki yapmış olsaydı bu büyüme nasıl olurdu.”