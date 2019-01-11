Bakan Hulusi Akar'dan önemli Suriye açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar, Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin doğusuna yapılacak operasyonla ilgili açıklamlarda bulundu.

Akar: "Önümüzde Münbiç, Fırat'ın doğusu var. Bununla alakalı gereken planlamalar yapıldı. Hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor."

(Fırat'ın doğusu) Yeri ve zamanı geldiğinde, önceki operasyonlara benzer şekilde, buradaki teröristler de kazdıkları çukurlara gömülecek."

Türkiye Cumhuriyeti devleti, ülkemizde veya sınırlarımız ötesinde, nerede olursa olsun teröre son vermek için son derece kararlı."

'Hedefimiz teröristler Kürt kardeşlerimiz değil. Önümüzde Münbiç ve Fırat'ın doğusu var'