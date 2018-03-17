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Bakan Gül'den genel af ve çiftlik bank açıklaması

Bakan Gül'den genel af ve çiftlik bank açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül genel af çıkıp çıkmayacağı yönündeki soruya net cevap verdi. CNNTürk yayınına katlan Gül 'Af gündemimizde yok' dedi.

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Eklenme Tarihi: 17-03-2018 10:47 - Güncelleme: 17-03-2018 10:47

Adalet Bakanı Gül, katıldığı canlı yayında genel af, çiftlik bank, cinsel istismar gibi gündemdeki konular hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Af konusunun gündemlerinde olmadığını ifade eden Bakan Gül, on binlerce insanın mağdur olduğu Çiftlik Bank ile ilgili ise "Çok titiz bir şekilde soruşturmalar yapılmakta." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

İLGİLİ KİŞİNİN DIŞARIDA OLDUĞU ANLAŞILDI: "Yargı, bu Çiftlik Bank vakası üzerine titizlikle gitmektedir. Bu hususta vatandaşlarımızın daha duyarlı olması, özellikle sanal ortamlardan dolandırıcılığa bir takım kişilerin tevessül ettiğini görüyoruz. İstanbul Anadolu Başsavcılığı, bu Çiftlik Bank'ın bulunduğu yerlerin yaptığı soruşturmalar da var ama merkezi İstanbul'da olduğu için Anadolu Savcılığı soruşturmayı yürütüyor. Her türlü çalışmalar yapılıyor. Öncelikle bizim çok uyanık, titiz olmamız gerekiyor. Bu tip sanal ortamlar, bir anda türeyip de vatandaşlarımızın iyi niyetlerini sömürenlere izin vermemek lazım. Burada hukuken kayyum boyutu, uluslararası hukuk boyutunda neler yapılabilir yargı makamlarımız gereğini yapıyor. Şikayete konu olunca, çıkış yasağı konuldu. Şikayetler olunca konu yargıya intikal etti. Yurt dışı yasağı konulunca da ilgili kişinin dışarıda olduğu anlaşıldı. İlgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor. Yargı mensuplarımız, savcılarımız konuyu titizlikle takip ediyor. İlgili kişinin Türkiye'ye iade konusunda da ne gibi imkan varsa savcılarımız gerekli takibatı yapıyorlar."

AF GÜNDEMİMİZDE YOK: Af konusuna da değinen Bakan Gül, herhangi bir affın gündemlerinde bulunmadığını söyledi.

ÇOCUK İSTİSMARI SUÇU SABIKA KAYDINA GEÇECEK:  Cinsel istismar yasası ile ilgili konuşan Gül, "Kadına şiddet ve cinsel istismar konularında mahkemelerde tolerans gösterilmesin istiyoruz. Kanunlarda değil uygulamalarda eksiklikler var. Savcı ve hakimler gerekli incelemeleri yapıyor. İlla olay her şikayet edildi diye yaşanmış değildir. Yargıya güvenelim, yanlış karar verirse de bir üst mahkeme düzeltir. Ama tolerans gösterilmesin. Sadece ceza kanunlarını artırmak değil, bilinçli birey ile çözebiliriz. Kravat taktı indirim, böyle bir şey yok. Böyle bir yaklaşım doğru değil. Kanunda da bu yazmaz. Yargıda milyonlarca dosya var. Sizin de, benim de eleştirdiğim kararlar var. Ancak ben hukuka güveniyorum. Bu konu da asla denetimsiz bırakılmayacak. Farkındalık yaratmak için çalışıyoruz." dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 17 Mart 2018 11:16 Genel affı kim çıkarırsa fetodan da,pkk dan da alçaktır! Bu ülkeye kötülük etmeyin ve zaten sadece kırıntısı bulunan adaleti kökten yok etmeyin...Rüşvetçiyi,yolsuzluk yapanı,stokçuyu,kara paracıyı,uyuşturucu tüccarını,hırsızı,gaspçıyı,katili,tecavüzcü sapıkları dışarı her kim salarsa alçak oğlu alçağın ta kendisidir!

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