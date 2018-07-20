Bakan Gül'den flaş FETÖ açıklaması! Önemli bir delil elde edildi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, firari iş adamı Fetöcü Akın İpek’in pasaportuna İngiltere’de el konulmasıyla ilgili olarak, "Süreci takip ediyoruz. Biz bağımsız Türk yargısına bunlar iade edilsin diyoruz. Kararı mahkeme verecek. Ama milletimiz bilsin ki Türkiyue'nin bekasına kim tehdit oluşturuyorsa bu örgütlerle mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bunu konuyu hiç bir zaafiyete uğratmayacağız” dedi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR DELİL ELDE EDİLDİ": FETÖ elebaşının iadesine ilişkin de açıklama yapan Gül, şöyle konuştu:

"15 Temmuz gecesine ait çok önemli bir delil elde edildi. Bir FETÖ'cünün telefonundan elde edilen veri. O gece FETÖ'nün doğrudan darbeyle alakalı olduğuna dair tüm tezlerimizi, verilerimizi güçlendiren yeni bir delile ulaştık. Bunu da ilgililere ulaştırdık. Bu konuda bir adım bekliyoruz. Bu akşam da ABD Adalet Bakanı ile bir telefon görüşmesi yapacağım. Bu süreci hep beraber takip edeceğiz."

"HERKES HUKUKA UYMAK ZORUNDA": Gül, terörist cenazesine katılan HDP'li vekillere soruşturma konusunda da "Türkiye hukuk devletidir. Herkes hukuka, kanuna, nizama uymak zorundadır. Bu konuda da farklı bir durum olursa ilgili makamlar gerekli soruşturmayı yapar." dedi.