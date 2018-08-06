  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bakan Gül duyurdu! Hukuk sisteminde yeni dönem

Bakan Gül duyurdu! Hukuk sisteminde yeni dönem

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hukuk alanında yeni düzenlemelerin alt yapısının tamamlandığını belirterek ,”Biz tüm çalışmalarımızı yaptık. Hakim ve savcılarla da oturduk. Ortalama süreleri belirledik. Bir davanın 200 günü yada 100 günü aşmaması için hedef koyduk. Bu dava 101’inci güne gelince hakkında teftiş başlayacak, notu düşecek, gerekirse hakim eğitime alınacak” dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 06-08-2018 17:00 - Güncelleme: 06-08-2018 17:00

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen "Geleceğim Sosyal Bilimler" Zirvesi'ne katıldı. Zirvede öğrencilere hitap eden Gül, gençlerin sorularını da yanıtladı. 

Hukuk alanında yeni bir dönem başlayacağının altını çizen Bakan Gül,” Cumhurbaşkanımız bu hafta açıkladılar, bizim üzerinde yaklaşık 6- 7 aydır çalıştığımız ve adli yıl başladığında 3 Eylül’de uygulamaya girecek bir uygulamamamız var. Dava açılınca vatandaş bir dava açtı. Diyelim ki tazminat davası. Biz tüm çalışmalarımızı yaptık. Hakim ve savcılarla da oturduk. Ortalama süreleri belirledik. Türkiye’de süre kaç gün, 200 gün. Olması gereken kaç gün 200 gün. Biz bir davanın 200 günü yada 100 günü aşmaması için hedef koyduk. O süreyi aştı vatandaşımız. Yaklaşık 600 dava konusunu belirledik, bunları hakim ve savcılara bildirdik, herkes biliyor. Bu dava 101’inci güne gelince hakkında teftiş başlayacak, notu düşecek. Hakim gerekirse eğitime alınacak” dedi.

1 OCAK'TAN SONRA AÇILACAK DAVALAR
1 Ocak’tan itibaren açılan davalar için süre kotası verileceğini söyleyen Gül,”Böyle bir çalışma başlattık. 1 Ocak’tan itibaren vatandaşımız davasını açtığında eline belgeyi vereceğiz. Dava açarken davayı açan kişinin elindeki belgede senin davan 1 Ocak’ta açtıysa, 30 Haziran’da tamamlanacak gibi bir hedef süre vereceğiz. Kendimizi onunla yarıştıracağız. Bunu yapmayı hedefliyoruz. Buna başlayacağız. Güzel bir sonuç alacağız. İbn Haldun’un bir sözü var ‘ Adaletsizlik medeniyetleri mahveder’ biz güzel ülkemizin mahvolmaması, daha da güzel gelişmesi için adaleti, ama gecikmeden adalet gecikmeden tesis etmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.  

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : İHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bakan Gül duyurdu! Hukuk sisteminde yeni dönem haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 06 Ağustos 2018 17:12 Türk Lirası Neden Değer Kazanamıyor?

    CEVAP YAZ 0 1
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Abdulhamit Gül
ABDULHAMİT GÜL KİMDİR?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül kimdir aslen nereli, eşi İlknur Gül ve çocukları hakkında merak edilenler: Abdulhamit Gül aslen Gaziantepli. 1977 Nizip doğumlu olan Abdulhamit Gül imam hatip lisesi mezunu. Ankara Ünivers

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro