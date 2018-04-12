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Bakan Fakıbaba: AK Parti hizmet partisidir

Bakan Fakıbaba: AK Parti hizmet partisidir

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti'nin seçimden seçime vatandaşı ziyaret etmediğini söyleyerek, parti olarak hizmet partisi olduklarını ifade etti.

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Eklenme Tarihi: 12-04-2018 19:23 - Güncelleme: 12-04-2018 19:23

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Eskiden politikacılar genelde seçim zamanı ilçeleri dolaşırdı ama biz gerçekten parti olarak hizmet partisiyiz." dedi.

Fakıbaba, Şanlıurfa temasları kapsamında Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan'ı evinde ziyaret etti.

Burada bir süre Ayhan ve beraberindekilerle sohbet eden Fakıbaba, çıkışta Suriyeli aşiret reisi Abul Ravvas'ın hediye ettiği bölgeye özgü yöresel kıyafet olan "Aba" giydi.

Fakıbaba, Akçakale Anadolu İmam Hatip Lisesinin temel atma töreninden sonra, Harran ilçesinde sivil toplum kuruluşları ve muhtarların talep, önerilerini dile getirdiği toplantıya katıldı.

Temaslarına ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Birebir yerinde problemler nedir ona bakıyoruz ve not alıyoruz. Sohbet edip dertleşiyoruz. Tüm ilçelerde ciddi bir şekilde tek tek dolaşıyoruz. Eskiden politikacılar genelde seçim zamanı ilçeleri dolaşırdı ama biz gerçekten parti olarak hizmet partisiyiz. Bizi halkımızın sevmesinin en önemli nedeni bana göre iki. Birincisi liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ikincisi ise AK Parti'nin yapmış olduğu hizmetler. Biz de o hizmetler yönünde elimizden geldiği kadar halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Şanlıurfa'da partisine olan ilgi ve sevginin her geçen gün arttığını anlatan Fakıbaba, büyük bir kararlılıkla hizmet üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • alıye 12 Nisan 2018 20:15 sevıyoruz SeNı. .Ssaygılar

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Ahmet Eşref Fakıbaba
AHMET EŞREF FAKIBABA KİMDİR?

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