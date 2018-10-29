Bakan Ersoy'dan 29 Ekim'e özel paylaşım

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj ve video ile kutladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Dünden bugüne, bugünden yarına bir varoluş destanı. Bir milletin dirilişi, bir devletin doğuşu... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Bakan Ersoy ayrıca, Bakanlık tarafından dijitalleştirilip restore ettirilen Sinema Genel Müdürlüğü arşivindeki Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti ilanıyla ilgili görüntülerinin yer aldığı videoyu da paylaştı.

Atatürk'ün, "Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz." sözüyle başlayan videoda, Gazi Mustafa Kemal'in arkadaşlarıyla Birinci Meclis'ten çıkarak halka hitap ettiği görüntüler yer alıyor.

  • Güncel 29 Ekim 2018 11:01
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 29 Ekim 2018 11:30 Ataturk e dusman olan Turkiye Cumhuriyeti ne dusmandir ha pkk li ha fetocu ha da Ataturk dusmani hepsi bir degil mi?

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