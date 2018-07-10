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Bakan Ersoy: Turizmde seferberlik başlatacağız

Bakan Ersoy: Turizmde seferberlik başlatacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, turizm alanında yeni bir seferberlik dönemi başlatacaklarını söyledi. Özellikle gelir grubu yüksek turist hedeflediklerini belirten Ersoy, bu anlamda tek hedefin turist sayısını artırmak olmadığını kaydetti.

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 18:44 - Güncelleme: 10-07-2018 18:44

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, yeni dönemde öncelikli sektörün turizm olacağını belirterek, “Bu dönemde hedefimiz sadece kişi sayısını arttırmak olmayacak. Özellikle Türkiye’ye seyahat eden, nitelikli turist dediğimiz, gelir grubu yüksek turistleri de hedefleyeceğiz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi. Bakanlık görevini Numan Kurtulmuş’tan devralan yeni Bakan Mehmet Ersoy, önümüzdeki döneme ilişkin ilk mesajlarını da verdi.

Turizm sektörünün bir temsilcisi olarak, 2016 yılının ardından turizmde hızlı bir çıkışın yaşanmasını sağlayan Bakanlık ekibine teşekkür eden Bakan Ersoy, hedeflerine ulaşmak için Bakanlığın yanı sıra sektörün bütün temsilcileri ve sektör dışında, turizm bölgelerindeki belediyeler, belediye başkanları, temizlik işçileri, esnaf ile taksiciler de dâhil olmak üzere sektör ve sektör dışındaki bütün vatandaşları kapsayacak yeni bir kampanya yürüteceklerini söyledi. Turizmde seferberlik başlatacaklarını ve Türkiye’yi yeni dönemde çok daha iyi günlerin beklediğini vurgulayan Bakan Mehmet Ersoy, törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“2016’nın o mutsuz sonuçlarını 2017’de çok hızlı bir şekilde telafi etmeye başladık. Her şeyden önce bu çok önemliydi bizim için. Açıkçası yeni dönem çok önemli. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız ile yaptığım görüşmede kendisi bana turizm sektörünün bu dönemde öncelikli sektörlerden biri olacağını söyledi ve hedefi de o şekilde koydu.
Hedefimiz bu dönemde sadece kişi sayısını arttırmak olmayacak özellikle Türkiye’ye seyahat eden nitelikli turist dediğimiz gelir gurubu yüksek turistleri de hedefleyeceğiz. Yani sadece sayıyı arttırmakla yetinmeyeceğiz. Daha fazla para harcayan konaklama dışı harcaması daha yüksek olan turistleri hedefleyeceğiz.”

"İSTANBUL YENİ DÖNEMİN DE ÖNCELİĞİ OLACAK"

Türkiye’nin yönetiminin bundan sonraki süreçte daha etkin ve başarılı olması dileklerini ileten Numan Kurtulmuş ise yaptığı konuşmada, kültür ve turizmin farklı olmakla birlikte birbirlerini besleyen iki alan olduklarını dile getirdi. Kurtulmuş, görevleri süresince de bir önceki dönemde gerçekleştirilen ‘Kültür Şurası’ sonuçlarının takipçisi olduklarını söyledi. İstanbul’un yeniden canlandırılması ile ilgili büyük bir çalıştay düzenlediklerini hatırlatan Numan Kurtulmuş, 2019 yılında bitirileceğine vurgu yaptığı İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nin, Türkiye’nin bir prestij meselesi olarak, yeni dönemin önünde duran en önemli projelerden birisi olduğunu kaydetti.

Rami Kışlası ve Kuleli Askeri Lisesi gibi önemli kültürel yatırımların devam ettiğini anlatan Numan Kurtulmuş, Topkapı Sarayı’nda sürdürülmekte olan 25 farklı restorasyon ve kuvvetlendirme çalışmasının da bu dönemde bitirilerek, Sur-i Sultani’yi de içine alacak şekilde, sarayın tarihi yarımadanın en önemli kültür merkezi haline getirileceğini söyledi.

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MEHMET ERSOY KİMDİR?

Kültür ve Turizm Bakanı olan Mehmet Ersoy kimdir aslen nereli? Mehmet Ersoy'un şirketleri, eşi ve çocukları hakkında merak edilenler: 1968 doğumlu Mehmet Ersoy, ETS Tur ve Maxxroyal otellerin sahibidir.  Mehmet Ersoy'un ik

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