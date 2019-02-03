Bakan Ersoy: 'Önemli olan Türk sinemasının dünyada gelişmesi'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yönetmeni ve senaristi Yılmaz Erdoğan'la birlikte 'Organize İşler Sazan Sarmalı' filmini izledi. Zorlu Center sinema salonundaki bir seansa katılan Ersoy'a, eşi Pervin ve oğlu Mehmet Reşat'ın yanı sıra, aile dostları eşlik etti.

Gösterimden önce basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Ersoy, birinci filmini 3 kez izlediği serinin ikincisini kaçırmak istemediklerini ve ailece filmi izlemeye geldiklerini söyledi.

Ersoy, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ve resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girdiğini vurguladı.