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Bakan Elvan'dan müjde 1 miyar dolarlık yatırım geliyor

Bakan Elvan'dan müjde 1 miyar dolarlık yatırım geliyor

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan CNN TÜRK canlı yayınında Mersin'in Tarsus ilçesindeki Kazanlı bölgesine 1 milyar dolarlık yatırım yapılacağını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 21-04-2018 14:16 - Güncelleme: 21-04-2018 14:16

CNN TÜRK canlı yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin'in Tarsus ilçesindeki Kazanlı bölgesine 1 milyar dolarlık yatırım yapılacağını açıkladı.

Bakan Elvan, yatırım yapılacak bölgenin Türkiye'nin ikinci Belek'i olacağını söyledi. İşte Elvan'ın açıklamaları:

OTELLER, GOLF SAHALARI...
"Türkiye'nin ikinci Belek'i olacak bir yer. Tarsus Kazanlı bölgesi, 10 km sahili olan arkası tamamen ormanlık ve turizm açısından oldukça cazip bir yer. Türk yatırımıcılar oraya 1 milyar dolarlık bir yatırım yapacaklar. Yeni Belek olacak. Kazanlı Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi diyoruz. Şu anda uygulama projelerine başlandı bu yıl temelini atacağız. Türkiye için son derece önemli bir yatırım. 8000 yatak kapasiteli bir yatırım. Oteller, golf sahaları olacak bir alan. 5 bin doğrudan istihdam yaratacak. Çok ciddi bir katkı getirecek Türkiye ekonomisine. O bölgenin de turizm açısından gelişmesine çok katkı sağlayacaktır."

Bakan Elvan 2018'in ilk çeyreğinde büyüme tahmininin yüzde 7 olduğunu da ilk kez açıkladı. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 21 Nisan 2018 14:51 abi adamların en iyi bildiği iş , ihale , özelleştirme, rant, peşgeş, birinizin ağzındanda fabrika yapıyoruz çıksın

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KİMDİR ?
Lütfi Elvan
LÜTFİ ELVAN KİMDİR?

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan... İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'ni bitirdi. Leeds Üniversitesi'nde maden ve yöneylem araştırması alanında, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Delaware Üniversitesi'nde ekonomi

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