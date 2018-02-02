Bakan Elvan: Bu silahları Sayın Kılıçdaroğlu'na ithaf ediyoruz

Kalkınma Bakanı Elvan, "Hatırlarsanız ana muhalefet lideri şöyle bir cümle kullanmıştı, 'delikli bir namlu dahi üretemeyenler terörle mi mücadele edecek' diye konuşmuştu. Bu silahları Sayın Kılıçdaroğlu'na ithaf ediyoruz." dedi.

Elvan, Huğlu'da milli piyade tüfeği MPT-76'nın parçalarını üreten bir silah atölyesinde yaptığı konuşmada, tamamen yerli silah üreten atölye sahiplerini tebrik etti.

Yerli silah üretiminin Beyşehir ilçesinin bir mahallesinde yapıldığına dikkati çeken Elvan, "Tamamen yerli silahlar böyle bir yerde üretiliyor. Hele ki kooperatifimiz tarafından üretilmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Sadece bu fabrikamız yılda 60 bin silah üretiyor. 400 civarında da çalışanı var. Amerika'sından Güney Kore'sine kadar dünyanın dört bir yanına 50'nin üzerinde ülkeye ihracat yapıyorlar." dedi.

Bakan Elvan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerli silah üretimiyle ilgili sözlerine tepki göstererek, "Hatırlarsanız ana muhalefet lideri şöyle bir cümle kullanmıştı, 'delikli bir namlu dahi üretemeyenler terörle mi mücadele edecek' diye konuşmuştu. Bu silahları Sayın Kılıçdaroğlu'na ithaf ediyoruz. Gelip bu atölyeyi görsün ve ne kadar cahil olduğunu anlasın." ifadelerini kullandı.

''DUYMAYAN DUYSUN''



Elvan, milli piyade tüfeği MPT-76'nın önemli parçalarının da yine bu bölgede imal edildiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu alanda üretilen silahların yüzde 70'i Konya'nın Beyşehir ilçesinin mahallelerinde üretiliyor. Binlerce işçi de burada çalışıyor. Bunları görmeyen görsün, duymayan da duysun. Biz şunu biliyoruz ki biz ne kadar söylersek söyleyelim onların gözü görmez, kulakları duymaz ve duymak istemez. Afrin operasyonunu gerçekleştirdiğimiz şu günlerde gerçekten bizim kardeşlerimizin son derece modern silahlar üretmesi bizim için gurur vesilesidir. Yine inşallah bu yıl Beyşehir'de bulunan meslek yüksek okulumuza bu silahların daha da geliştirilmesi için bir laboratuvar kuracağız."