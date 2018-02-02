  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bakan Elvan: Bu silahları Sayın Kılıçdaroğlu'na ithaf ediyoruz

Bakan Elvan: Bu silahları Sayın Kılıçdaroğlu'na ithaf ediyoruz

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Konya'nın Beyşehir ilçesinde av tüfeği imalatı yapılan Üzümlü ve Huğlu mahallelerinde üreticilerle bir araya geldi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 01-02-2018 21:48 - Güncelleme: 02-02-2018 00:45

Kalkınma Bakanı Elvan, "Hatırlarsanız ana muhalefet lideri şöyle bir cümle kullanmıştı, 'delikli bir namlu dahi üretemeyenler terörle mi mücadele edecek' diye konuşmuştu. Bu silahları Sayın Kılıçdaroğlu'na ithaf ediyoruz." dedi.

Elvan, Huğlu'da milli piyade tüfeği MPT-76'nın parçalarını üreten bir silah atölyesinde yaptığı konuşmada, tamamen yerli silah üreten atölye sahiplerini tebrik etti.

Yerli silah üretiminin Beyşehir ilçesinin bir mahallesinde yapıldığına dikkati çeken Elvan, "Tamamen yerli silahlar böyle bir yerde üretiliyor. Hele ki kooperatifimiz tarafından üretilmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Sadece bu fabrikamız yılda 60 bin silah üretiyor. 400 civarında da çalışanı var. Amerika'sından Güney Kore'sine kadar dünyanın dört bir yanına 50'nin üzerinde ülkeye ihracat yapıyorlar." dedi.

Bakan Elvan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerli silah üretimiyle ilgili sözlerine tepki göstererek, "Hatırlarsanız ana muhalefet lideri şöyle bir cümle kullanmıştı, 'delikli bir namlu dahi üretemeyenler terörle mi mücadele edecek' diye konuşmuştu. Bu silahları Sayın Kılıçdaroğlu'na ithaf ediyoruz. Gelip bu atölyeyi görsün ve ne kadar cahil olduğunu anlasın." ifadelerini kullandı.

''DUYMAYAN DUYSUN''

Elvan, milli piyade tüfeği MPT-76'nın önemli parçalarının da yine bu bölgede imal edildiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu alanda üretilen silahların yüzde 70'i Konya'nın Beyşehir ilçesinin mahallelerinde üretiliyor. Binlerce işçi de burada çalışıyor. Bunları görmeyen görsün, duymayan da duysun. Biz şunu biliyoruz ki biz ne kadar söylersek söyleyelim onların gözü görmez, kulakları duymaz ve duymak istemez. Afrin operasyonunu gerçekleştirdiğimiz şu günlerde gerçekten bizim kardeşlerimizin son derece modern silahlar üretmesi bizim için gurur vesilesidir. Yine inşallah bu yıl Beyşehir'de bulunan meslek yüksek okulumuza bu silahların daha da geliştirilmesi için bir laboratuvar kuracağız."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bakan Elvan: Bu silahları Sayın Kılıçdaroğlu'na ithaf ediyoruz haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • salhor 01 Şubat 2018 23:09 Hakikaten Millî Mücâdele yıllarının soluk filmlerinde, mermi, süngü üreten ninelerimizi ibretle çok seyrettik. O hız devam etseydi, şu son on beş yılda, muhtemelen en kaliteli savaş uçaklarını, topları, tankları, helikopterleri Avrupa'ya satıyor olurduk. Benim gibi şiddetle KÜS bir insan dahi, hamdetmeyi ve hakkı teslîmi biliyor. Tuzu kurular saçmalamasınlar. Şu anda savunma sanayiimiz arslanlar gibi maşaallah!

    CEVAP YAZ 4 6
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Lütfi Elvan
LÜTFİ ELVAN KİMDİR?

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan... İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'ni bitirdi. Leeds Üniversitesi'nde maden ve yöneylem araştırması alanında, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Delaware Üniversitesi'nde ekonomi

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat