Bakan duyurdu: O ülke 1 milyon göçmen alacak!

Kanada 2021 yılına kadar bir milyondan fazla göçmeni kabul etmeye hazırlanıyor.

Kendisi de bir göçmen olan Somali kökenli Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Ahmed Hussen konuyla ilgili, “Tarihimiz boyunca ülkemize yeni gelen kişilerle hepimizin mutlu olduğu güçlü ve enerjik bir ülkeye sahibiz” dedi.

CNN'in haberine göre, Kanada 2019 yılında 350 bin, gelecek iki yılda da 730 bin kalıcı oturma izni vermeyi planlıyor. Hussen, söz konusu planın Kanada’nın artan yaşlı nüfusu ve düşen doğum oranı ile baş etmek için oluşturulduğunu belirtti.

KANADA'DA HER BEŞ KİŞİDEN BİRİ GÖÇMEN

37 milyon nüfuslu Kanada'daki her beş kişiden biri göçmen. 1990'dan bu yana ülkeye altı milyondan fazla göçmen geldi.

CNN televizyonu; ABD ve diğer birçok Batılı ülkenin göçmenleri sınırlamaya çalışırken Kanada'nın kapılarını yeni yerleşimcilere açtığına dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, bir yıl önce ABD'nin 'Haiti, Afrika ya da benzer sorunlu ülkelerden göçmen kabul etmesini istemediğini' söylemişti.

2017 verilerine göre ABD nüfusunun yaklaşık 13,7'si ülke dışında doğan kişilerden oluşuyor. 2016'da bu oran 13.5'ti.