Bakan duyurdu! Fenomenlere kötü haber

Maliye Bakanı Naci Ağbal, sosyal medya hesapları üzerinden ürün tanıtımı yaparak gelir elde eden kişilere yönelik önemli bir açıklama yaptı. Anadolu Ajansı'na konuşan Bakan Ağbal, söz konusu kişiler tespit edilerek vergi mükellefi yapacaklarını aktardı.



'VERGİ ÖDEYECEK'

Maliye Bakanı Naci Ağbal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ''Bir kişi internette ister kendi sayfasına reklam alsın, isterse video çekerek twitler atıp oradan gelir elde etsin. Her para kazanan nereden kazanırsa kazansın vergisini ödeyecek." dedi.

'TESPİT EDİP MÜKELLEF YAPACAĞIZ'

'Vergi mükellefi olmanın yaşı yok' diyen Ağbal, ''Kazanç doğuran faaliyetleri bu ortamlarda yürütenler ya kendiliğinden gelip mükellef olacak ya da onları biz tespit edeceğiz ve resmen mükellef yapacağız. Vergi mükellefi olmanın yaşı yok. 18 yaşın altındaysa kanuni temsilcisi kimse onun adına beyanname verecek" ifadelerini kullandı.