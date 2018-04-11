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Bakan duyurdu! Fenomenlere kötü haber

Bakan duyurdu! Fenomenlere kötü haber

Maliye Bakanı Naci Ağbal, sosyal medya hesapları üzerinden ürün tanıtımı yaparak gelir elde eden kişilerin bundan böyle vergi ödeyeceklerini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 10:26 - Güncelleme: 11-04-2018 10:26

Maliye Bakanı Naci Ağbal, sosyal medya hesapları üzerinden ürün tanıtımı yaparak gelir elde eden kişilere yönelik önemli bir açıklama yaptı. Anadolu Ajansı'na konuşan Bakan Ağbal, söz konusu kişiler tespit edilerek vergi mükellefi yapacaklarını aktardı.

'VERGİ ÖDEYECEK'
Maliye Bakanı Naci Ağbal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ''Bir kişi internette ister kendi sayfasına reklam alsın, isterse video çekerek twitler atıp oradan gelir elde etsin. Her para kazanan nereden kazanırsa kazansın vergisini ödeyecek." dedi.

'TESPİT EDİP MÜKELLEF YAPACAĞIZ'
'Vergi mükellefi olmanın yaşı yok' diyen Ağbal, ''Kazanç doğuran faaliyetleri bu ortamlarda yürütenler ya kendiliğinden gelip mükellef olacak ya da onları biz tespit edeceğiz ve resmen mükellef yapacağız. Vergi mükellefi olmanın yaşı yok. 18 yaşın altındaysa kanuni temsilcisi kimse onun adına beyanname verecek" ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 11 Nisan 2018 10:39 aldığımız nefes içinde vergi verelimmii

    CEVAP YAZ 3 1
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Naci Ağbal
NACİ AĞBAL KİMDİR?

64. Hükümette Maliye Bakanı olan Naci Ağbal kimdir ve aslen nerelidir? İşte Naci Ağbal'ın özgeçmişi; 1968 Bayburt doğumulu olan Naci Ağbal 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

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