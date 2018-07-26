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Bakan Dönmez, müjdeyi verdi! İlk kuyu açılıyor

Bakan Dönmez, müjdeyi verdi! İlk kuyu açılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Mayısta göreve uğurladığımız Fatih sondaj gemimizle inşallah Akdeniz’de bu yıl ilk kuyumuzu açacağız" dedi

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 18:21 - Güncelleme: 26-07-2018 18:21

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,  Türkiye'nin doğalgaz arz güvenliğini teminat altına alacak bir sistemin  kurulmasının önemli olduğunu belirterek, "Doğalgaz depolama alanında Silivri ve  Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisleri'nin mevcut kapasitelerinin geliştirilmesine  devam ediyoruz. Nihai hedefimiz, yıllık doğalgaz tüketimimizin en az yüzde  20'sini depolayacak güçlü bir depolama altyapısını hayata geçirmek." dedi.

Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde,  uluslararası finans kuruluşu ICBC’nin ve Çin Ankara Büyükelçiliği’nin katkıları  ile düzenlenen "Kuşak ve Yol Yatırım ve Finansal İş Birliği Zirvesi"nde  değerlendirmelerde bulundu.

Düzenlenen zirve esnasında BOTAŞ ile Çin Endüstri ve Ticaret Bankası  (ICBC) arasında imzalanacak mutabakat zaptının önemli bir işbirliği olduğunu  belirten Dönmez, "BOTAŞ'ın yer altı doğalgaz depolama projelerinde kullanılması  öngörülen kredi ile iki ülke arasındaki güçlü işbirliğini daha ileri bir boyuta  taşımış olacağız." diye konuştu.

Bakan Dönmez, Türkiye'nin oldukça dinamik bir enerji sektörüne sahip  olduğunu vurgulayarak, enerji altyapısında son dönemde önemli bir değişime imza  atarak "Milli Enerji ve Maden Politikası" ile yerli kaynakların ön plana  çıkarılacağı bir stratejinin temelinin atıldığının altını çizdi.

YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Dönmez, son iki yılda FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi)  ve LNG alanında çok ciddi atılımlar kaydedildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Günlük 20 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip Türkiye’nin  ilk FSRU’sunu geçtiğimiz yıl, ikinci FSRU tesisini ise bu şubatta devreye aldık.  Üçüncü FSRU tesisini de en kısa zamanda işletmeye almak için çalışmalarımızı  aralıksız sürdürüyoruz.  Doğalgaz taşımacılığında önemi gittikçe artan ve gelecek  25-30 yıl içerisinde doğalgaz ticaretinin yarısından fazlasının gerçekleşeceği  LNG alanında da yatırımlarımız artarak devam etmektedir. 2016 başında 34 milyon  metreküp olan günlük gazlaştırma kapasitemizi yüzde 88 artışla, 2016 sonunda 64  milyon metreküpe çıkardık. 2017 sonunda ise bu rakam 117 milyon metreküpe ulaşmış  durumdadır. Bütün bu yatırımlar sonucu 2016 sonu itibarıyla sisteme gaz giriş  kapasitesi 190 milyon metreküpten, 2017 sonunda ise 288 milyon metreküpe ulaştı.  Hedefimiz sisteme 400 milyon metreküp gaz sağlama kapasitesine ulaşmak."

İLK KUYU AÇILIYOR

Güçlü siyasi ve ekonomik istikrarın söz konusu büyük uluslararası  projelerin gerçekleştirilmesindeki en önemli faktörlerden biri olduğuna dikkati  çeken Dönmez, "Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemileri ile  Akdeniz ve Karadeniz’de sismik arama ve sondaj faaliyetlerimize de hız verdik.  Mayısta göreve uğurladığımız Fatih sondaj gemimizle de inşallah Akdeniz’de bu yıl  ilk kuyumuzu açacağız. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine  yürüdüğümüz bu uğurda enerji yatırımları hayati önem taşıyor. Enerjide kaynak  çeşitliliğini artıracak, kaynak ülke ve güzergah seçeneklerini çoğaltacak her  opsiyonu dikkatle ele alıyoruz." dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 26 Temmuz 2018 18:33 Allah bahtını açık etsin.

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