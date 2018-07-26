Bakan Dönmez, müjdeyi verdi! İlk kuyu açılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin doğalgaz arz güvenliğini teminat altına alacak bir sistemin kurulmasının önemli olduğunu belirterek, "Doğalgaz depolama alanında Silivri ve Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisleri'nin mevcut kapasitelerinin geliştirilmesine devam ediyoruz. Nihai hedefimiz, yıllık doğalgaz tüketimimizin en az yüzde 20'sini depolayacak güçlü bir depolama altyapısını hayata geçirmek." dedi.

Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde, uluslararası finans kuruluşu ICBC’nin ve Çin Ankara Büyükelçiliği’nin katkıları ile düzenlenen "Kuşak ve Yol Yatırım ve Finansal İş Birliği Zirvesi"nde değerlendirmelerde bulundu.

Düzenlenen zirve esnasında BOTAŞ ile Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC) arasında imzalanacak mutabakat zaptının önemli bir işbirliği olduğunu belirten Dönmez, "BOTAŞ'ın yer altı doğalgaz depolama projelerinde kullanılması öngörülen kredi ile iki ülke arasındaki güçlü işbirliğini daha ileri bir boyuta taşımış olacağız." diye konuştu.

Bakan Dönmez, Türkiye'nin oldukça dinamik bir enerji sektörüne sahip olduğunu vurgulayarak, enerji altyapısında son dönemde önemli bir değişime imza atarak "Milli Enerji ve Maden Politikası" ile yerli kaynakların ön plana çıkarılacağı bir stratejinin temelinin atıldığının altını çizdi.

YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Dönmez, son iki yılda FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) ve LNG alanında çok ciddi atılımlar kaydedildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Günlük 20 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip Türkiye’nin ilk FSRU’sunu geçtiğimiz yıl, ikinci FSRU tesisini ise bu şubatta devreye aldık. Üçüncü FSRU tesisini de en kısa zamanda işletmeye almak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Doğalgaz taşımacılığında önemi gittikçe artan ve gelecek 25-30 yıl içerisinde doğalgaz ticaretinin yarısından fazlasının gerçekleşeceği LNG alanında da yatırımlarımız artarak devam etmektedir. 2016 başında 34 milyon metreküp olan günlük gazlaştırma kapasitemizi yüzde 88 artışla, 2016 sonunda 64 milyon metreküpe çıkardık. 2017 sonunda ise bu rakam 117 milyon metreküpe ulaşmış durumdadır. Bütün bu yatırımlar sonucu 2016 sonu itibarıyla sisteme gaz giriş kapasitesi 190 milyon metreküpten, 2017 sonunda ise 288 milyon metreküpe ulaştı. Hedefimiz sisteme 400 milyon metreküp gaz sağlama kapasitesine ulaşmak."

İLK KUYU AÇILIYOR



Güçlü siyasi ve ekonomik istikrarın söz konusu büyük uluslararası projelerin gerçekleştirilmesindeki en önemli faktörlerden biri olduğuna dikkati çeken Dönmez, "Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemileri ile Akdeniz ve Karadeniz’de sismik arama ve sondaj faaliyetlerimize de hız verdik. Mayısta göreve uğurladığımız Fatih sondaj gemimizle de inşallah Akdeniz’de bu yıl ilk kuyumuzu açacağız. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine yürüdüğümüz bu uğurda enerji yatırımları hayati önem taşıyor. Enerjide kaynak çeşitliliğini artıracak, kaynak ülke ve güzergah seçeneklerini çoğaltacak her opsiyonu dikkatle ele alıyoruz." dedi.