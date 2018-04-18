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Bakan Çelik'ten AB raporuna sert tepki

Bakan Çelik'ten AB raporuna sert tepki

AB Bakanı Ömer Çelik şdün açıklanan Türkiye ilerleme raporu için 'Objektif dille yazılmış, hakkaniyete dayalı, olumlu ajanda içeren, gelecek perspektifi sunan bir eleştiri görmüyoruz.' açıklamasını yaptı.

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Eklenme Tarihi: 18-04-2018 11:11 - Güncelleme: 18-04-2018 11:11

AB Bakanı ve Başmüzakareci Ömer Çelik, AB Komisyonu'nun Türkiye raporunu değerlendirdi. Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları;

Rapor yakınlaşmayı teşvik etmekten uzaktır. Avrupa Birliği'nin müzakere yapılmasından uzaktır.

Göç anlaşmasından, sığınmacıya mali yardım var, Suriye'ye maddi yardım var. 18 Mart anlaşmasına bağlı kalmamak demektir. Yakın zamanda gerekirse Komisyon'a mektup yazmayı da düşünüyorum. Türkiye'ye adil bir yaklaşım gösterilmedi. Bu son raporda aynı mantığı sürdürüyor. Bütün fasılları 6 ay içinde kapatacak kapasiteye sahibiz.

Her zaman olduğu gibi, Türkiye'nin stratejik bir ortak olduğunun altı çiziliyor. Türkiye'ye hakkaniyetli bir yaklaşımda bulunulmadı. 

Türkiye, AB yaklaşımlarından uzaklaşmakla itham ediliyor, ancak pek çok yaklaşımda da ilerleme kaydettiği söyleniyor. Bu söylem, siyasi bir söylemdir. Türkiye, bütün bu yaklaşımlara rağmen, kararlılığını sürdürüyor.

Kıbrıs konusunda ise ilkesizlik devam ediyor. Koskoca AB, Güney Kıbrıs'ın esiri olmuş durumdadır. Mahalle dayanışması dediğim, AB'nin kendi değerleriyle çelişen bir tutumdur. 

Kuşkusuz bu rapor da, diğer raporlar da doğası gereği eleştireldir. Biz bu eleştirileri fırsat kabul ediyoruz. Berabar çalışmaya odaklı bir eleştiri belgesi hazırlanmışsa, birileri bizim için çalışmış, belli noktaları tespit etmiş deriz, ancak burada geleceğe dair olumlu bir eleştiri görmüyoruz. Biz eleştiriden korkmuyoruz, ancak objektif dille yazılmış bir eleştiri görmüyoruz.

Belli bir pazarlığının ürünü olarak ortaya çıkmış bir rapor. FETÖ'nün saldırısını sizin ülkelerinize uyarlıyorum, siz hangi tedbirleri alırdınız? Emin olun Türkiye'nin aldığı tedbirlerin on kat fazla tedbir alırdınız. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili eleştirilerin hiçbirini ciddiye almıyorum.

Türkiye'de FETÖ'cü terör örgütü, yargıyı ele geçirmek üzereyken, hala bu eleştirileri sürdürüyorlar. Peki Türkiye'ye hangi ortak çaslışma önerisinde bulunmuşlar? AB, FETÖ tehdidini anlamaktan uzak. 

Terör propagandası varsa, teröre destek varsa demokrasi yoktur. PKK'nın terör örgütü olduğunun altının çizilmesini olumlu buluyoruz, ancak yaptırımda bulunulmamasını olumlu bulmuyoruz. PKK saldırılarına karşı dayanışma görmüyoruz. 

FETÖ'den masum bir Gülen hareketi diye bahsedilmesiyle tam olarak anlaşıldığını görmüyoruz, kınıyoruz. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu terör tehdidini anlamaktan uzaklar. 

Paris'te sadece çorba dağıttığı için gözaltına alınan üniversite öğrencilerini kendilerine hatırlatmak istiyorum. 

Avrupa Birliği, siyasi ve insani açıdan doğru yerde durmuyor. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu terör tehdidini anlamıyorlar. Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili gerçeklerle uyuşmayan yorumlar var. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • fikret boduroğlu 18 Nisan 2018 11:16 tepki göstereceğinize ,ülkenin demokratikleşmesi ve hukukun-adaletin öne çıkması için gayret gösterin.mevcut durum dikkate alındığında ,eleştirilmeniz gayet normal.eleştiri ülkeye değil ,yönetenlere,karar vericilere .

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Ömer Çelik
ÖMER ÇELİK KİMDİR?

65. hükümette Avrupa Birliği Bakanı olan Ömer Çelik kimdir ve aslen nerelidir? 64. hükümette de Kültür ve Turizm Bakanlığı yapan Ömer Çelik, 15 Haziran 1968 Adana doğumlu. Babasının adı Yusuf Ziy

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