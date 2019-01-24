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Bakan Çavuşoğlu'ndan gündeme ilişkin önemli açıklamalar

Bakan Çavuşoğlu'ndan gündeme ilişkin önemli açıklamalar

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı almasının ardından Türkiye'ye yapılan ziyaretlerin ardı arkası kesilmiyor. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye'ye geleceği açıklandı. Venezüela'da yaşana olaylara ilişkin de 'De Facto şeklinde başkan ilan edilmesi kaosa neden olur' dedi.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2019 10:32 - Güncelleme: 24-01-2019 10:45

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'in bugün Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Verilmiş bir takvim söz konusu değil. Net bir şey yok, görüşmelere devam ediyoruz. ABD ile bir iki nokta hariç görüşlerimiz örtüşüyor. YPG ile ne kadar bağlarını koparacaklar, buna benzer konularda henüz görüşmelere devam ediyoruz." 

Çavuşoğlu "Kürtlerin Suriye içinde yer bulmasından önce ise, Kürt vatandaşlarımızın, akrabaları için Cumhurbaşkanımız sürekli bunları tanı, vatandaşlık ver diyordu. Kürtlerle problem yok." dedi.

Çavuşoğlu'nun sözlerinden satır başları:

Trump'ı kararından döndürme çalışmaları var. karar sonra ABD'den farklı sesler gelmeye başladı. Rusya Trump'ın kararına temkinli yaklaşıyor. Suriye'de kim ne yapmak istiyorsa Türkiye ile yapmalı. Cumhurbaşkanımız, Trump ile görüşebilir, zaten sık sık görüşüyorlar. Üsler konusunda ABD'nin ne yapacağı henüz net değil.

GÜVENLİ BÖLGE
Verilmiş bir takvim söz konusu değil. Net bir şey yok, görüşmelere devam ediyoruz. ABD ile bir iki nokta hariç görüşlerimiz örtüşüyor. YPG ile ne kadar bağlarını koparacaklar, buna benzer konularda henüz görüşmelere devam ediyoruz. Kuzey Irak'taki gibi bir güvenli bölge olmayacak. Türkiye, Suriye'de kendi başına güvenli bölge oluşturacak kapasiteye sahiptir. 20 mil coğrafi durum göz önünde tutularak değişebilir.

JEFFREY TÜRKİYE'YE GELİYOR 
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya gelecek. Jeffrey, Dışişleri BakanYardımcısı Sedat Önel ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşecek.

MÜNBİÇ OPERASYONU HER AN BAŞLAYABİLİR
Münbiç yol haritasının Fırat'ın doğusuna uygulanması en sağlıklı çözüm. Münbiç'te yol haritasının uygulanması en sağlıklı çözüm. Münbiç'te YPG'den sonra bölgede kim yer alacak? Bunları ABD ile görüştük.

Fırat'ın doğusuna operasyon için bir bekleme kararı çıktı. Şu anda henüz bu harekatın yapılması ile ilgili Erdoğan'dan bir talimat gelmedi. Her an bu harekata başlayacak hazırlıklar da var kapasite de var.

BÖLGEDE KİMLER VAR?
Münbiç'in içinde Ruslar da yok, rejim de yok. Bir tek ABD ve YPG'liler var. YPG, bu silahların belli bir bölümünü başkalarına sattı, DEAŞ'a da, sahadaki başka gruplara da sattı, belki rejime de satmıştır.

TÜRKİYE - RUSYA GÖRÜŞMELERİ
Siyasi çözüm konusunda Esad'ın devam etmemesi konusunda her konuda mutabıkız. Dün anayasa komisyonunun ne zaman toplanacağını konuştuk. Suriye'de siyasi çözüm sürecinde Rusya ile birlikte çalışıyoruz.

İDLİB MUTABAKATI
İdlib'de rejimin yerleştirdiği radikal gruplar var ve onları kontrol etmek zor. Rusya ile imzaladığımız anlaşma başarılı bir şekilde uygulanıyor. Türkiye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Biz Türkiye, Rusya ve İran olarak kararlıyız.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ
Bazı ülkeler var cinayetin üzerini kapatmaya çalışıyor. Uluslararası soruşturmanın başlatılması zamanı gelmiştir. BM raportörü Türkiye'ye gelecek.

VENEZUELA'DAKİ OLAYLAR KAOSA NEDE OLUR
Bir ülkenin bu kadar izolasyonuna karşıyız. ABD sürekli olarak Venezuela'nın iç işlerine karışıyor. Bir ülkenin ayakta kalması lazım bu sebeple Venezuela'ya destek verdik. Cumhurbaşkanımız Maduro'yu arayıp desteğini iletti. Seçimle gelmiş bir başkan var, meclis başkanı de facto olarak başkan ilan ediyor. De Facto şeklinde başkan ilan edilmesi kaosa neden olur.

Bu ayın sonunda Bükreş'te toplantıya katılacağız. Martın ortasında Suriye toplantısına bizi davet ediyorlar.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • diNo 24 Ocak 2019 11:56 Hükümet kapalı ya. Beleş yemeğe geliyorlar.

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