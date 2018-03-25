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Bakan Çavuşoğlu'ndan Çiftlik Bank açıklaması: 'Ensesindeyiz'

Bakan Çavuşoğlu'ndan Çiftlik Bank açıklaması: 'Ensesindeyiz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’ye zarar veren terör örgütlerinin ve sahtekarların yurtdışına kaçtığını dile getirerek, "Milletimize sözümüz var onların ensesindeyiz. Onlardan hesap sorduk, soracağız" dedi. Uruguay’a kaçan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’ı kasteden Çavuşoğlu, "Uruguay’a bir sahtekar kaçtı. Onun da ensesindeyiz" diye konuştu.

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Eklenme Tarihi: 25-03-2018 20:06 - Güncelleme: 25-03-2018 20:16

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilk olarak babası vefat eden AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun’a taziye ziyaretinde bulundu. Daha sonra AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nın Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlediği siyaset akademisine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme dair açıklamalar yaptı.

Tüm dünyada büyükelçilikler açacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, “Latin Amerika’da da olmak üzere tüm ülkelerde büyükelçilikler açacağız. Şimdi sıra Uruguay’da. Uruguay’a da bir sahtekar kaçtı biliyorsunuz. Onun da ensesindeyiz. Öyle milletimizi dolandırıp da kaçmak yok. Öyle terör eyleminde bulundum ‘kaçtım’ yok. Tüm hainlerin ensesindeyiz. Dış politikamızın en önemli unsurlarından bir tanesi de budur. Terör ile FETÖ’yle mücadeledir. FETÖ’cülerin birçoğunu Türkiye’ye getirdik. Bazı ülkeler rica ettiği için isimlerini açıklamıyoruz. FETÖ tüm dünyayı korkutmuş. Ya da FETÖ’yü himaye edenler o ülkelere baskı yapıyor. Ondan da korkuyorlar. Siz FETÖ’nün 166 civarında ülkede faaliyet gösterdiğini biliyor musunuz? Tek başına mı yaptığını zannediyorsunuz. Onların okullarda hangi ülkelerin ajan olarak çalıştığını biliyoruz. Bizim için arkasında kim olduğu önemli değil. Milletimize sözümüz var. Nerede olursa olsun onlara rahat yok, ensesindeyiz. Onlardan hesap soruyor, soracağız” dedi.

"FETÖ BAZI ÜLKELERİ ELE GEÇİRMİŞ"

Türkiye Maarif Vakfı aracılığıyla FETÖ’nün başka ülkelerdeki okullarını devralacaklarını vurgulayan Çavuşoğlu, “FETÖ’yü ülkesinden def etmek isteyen ülkelerdeki okulları devralacağız. Orada okuyan çocuklar var. Onlar ve aileleri ne olacak? Biz de istemeyiz çocukların mağdur olmasını. Bizim derdimiz o çocuklar ve aileleri değil ki. İlkokul çocuğunun ne günahı var. Oralarda diğer okullara göre daha iyi diye herkes oraya gönderiyor. FETÖ’nün bunda gizli amacı da var. Orada zeki çocuklara burs veriyor. Elitlerin çocuklarını alıp eğitiyor sonra Türkiye’de olduğu gibi onları da devlet içine sızdırıp oraları da kontrol ettiriyor. Tıpkı bugün bazı ülkelerde yaptığı gibi. Maalesef bazı ülkelerin tamamını ele geçirmişler. İstedikleri zaman orada yönetimi devralıyorlar. Bazı ülkelerle baş başa görüşmelerimizde bunu itiraf ediyorlar” diye konuştu.

Dünya toplumlarının değişik sınamalarla karşı karşıya kaldığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, “Geçiş süreci ve ikilemler var. Diğer taraftan baktığımız zaman ekonomik fırsatlar ortaya çıkıyor. Yeni yeni teknolojiler var. Sanayi ağırlıklı ekonomiden hizmete ağırlıklı gidiş var. Ekonominin gücüne bakıyorsunuz batıdan doğuya kayış var. Ekonomi Asya’ya doğru gidiyor. Bakıyorsunuz Latin Amerika kıtası uyanmaya başladı. Sorunlar da var ama ama uyanış da var. En büyük potansiyeli Afrika kıtası sunuyor. Uzmanların yaptığı çalışmalara göre 2050 yılında Afrika kıtası dünya ekonomisine 50 katrilyon dolar katma değer sağlayacak. O yüzden Çin ve diğer ülkeler oraya gidiyor. Geçmişte olduğu gibi sömürgeye giden ülkeleri söylemiyorum. Yeni yeni giden ve gitmeye çalışan ülkeler var” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE 5'TEN DE 1'DEN DE BÜYÜK"

İki tane batı ülkesinin Türkiye’ye ders vermeye çalıştığını eleştiren Çavuşoğlu, “Bakmayın siz iki tane batı ülkesinin Türkiye’ye ders vermeye çalıştığını. Türkiye’nin dünyadaki itibarı çok yüksek. Geçen yıl iki tane seçime girdik. UNESCO İcra Komitesi seçimine girdik. UNESCO’ya üye ülkelerin Filistin ile ilişkileri iyi olduğu için ABD ‘çekiliyorum’ dedi. Çekilebilirsin. Türkiye 5’ten de büyük, 1‘den de büyük. Dünya 5’ten ya da 1'den ibaret değil ki” dedi.

İlişki kurulmayan ülkeler varsa oraya da gideceklerini anlatan Çavuşoğlu, ülkelerin küçüğü, büyüğü olmadığını söyleyerek, “Bazen yorumlarda görüyorum. Afrika’dan bir ülke. ‘O ne, nerede?’ diyorlar. Hani milletimize tepeden bakanlar var ya onlar diyor bunu. İşte ‘Türkiye’nin itibarı bu’ demeye çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Beyadrok 25 Mart 2018 20:58 Tosuno ağzı burnu yesino ,

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KİMDİR ?
Mevlüt Çavuşoğlu
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

1968 Alanya doğumlu Mevlüt Çavuşoğlu, 64. Hükümet Avrupa Birliği Bakanı görevini yürütmektedir.  Özel H. Emin Paşa Lisesi’ni birincilikle tamamlayan Çavuşoğlu, 1988 yılında Ankara &Uum

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