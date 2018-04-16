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Bakan Çavuşoğlu uyardı: Bu tuzağa düşmeyin

Bakan Çavuşoğlu uyardı: Bu tuzağa düşmeyin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik yaptığı operasyonun ardından turizmcilere kritik bir çağrıda bulunarak ''Bazı tur operatörü ve acenteleri bu operasyonu fırsata çevirmeye çalışıyor. Oteller bu tuzağa düşmeyip fiyat kırmasın.'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 11:49 - Güncelleme: 16-04-2018 11:49

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik yaptığı operasyonun ardından bazı acente ve tur operatörlerinin fiyat indirimi iddialarıyla ilgili, "Bazı tur operatörleri ve acenteler fiyat kırmak için algı operasyonu yapmaya çalışıyor. Kesinlikle hiçbir otelci bu tuzağa düşmesin, fiyat kırmasın, fiyat indirimine gitmesin" dedi.

''BİZLE ALAKASI YOK''
Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Bazı tur operatörleri ve acenteler fiyat kırmak için algı operasyonu yapmaya çalışıyor. Kısa süreli bir operasyon ve bizim sınırlarımızın çok ötesinde yapılan bir operasyondur. Bizim sınırlarımızla alakası yoktur. Kesinlikle hiçbir otelci bu tuzağa düşmesin, fiyat kırmasın, fiyat indirimine gitmesin" dedi.

REKOR KIRACAĞIZ
Acentalara da seslenen Bakan Çavuşoğlu, "Fırsatı ganimete çevirmeyin. Acentalar fırsatı ganimet bilmesin. Birkaç saat süren askeri operasyonun etkisi de kısa sürer. Bu yıl turist rekoru kıracağız inşallah" diye konuştu.

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Kaynak : İHA

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KİMDİR ?
Mevlüt Çavuşoğlu
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

1968 Alanya doğumlu Mevlüt Çavuşoğlu, 64. Hükümet Avrupa Birliği Bakanı görevini yürütmektedir.  Özel H. Emin Paşa Lisesi’ni birincilikle tamamlayan Çavuşoğlu, 1988 yılında Ankara &Uum

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