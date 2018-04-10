Bakan Çavuşoğlu polislerle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlık bünyesinde görevli polislerle bir araya gelerek, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Çavuşoğlu, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bakanlık bünyesinde görevli polislerle Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutunun bahçesinde bir araya geldi.

İçerde ve dışarıda büyük fedakarlıklar yapan polislere teşekkür eden Çavuşoğlu, "Kahraman polisimiz, gerek içeride gerek sınır ötesinde, en son Afrin'de olduğu gibi hainlerle her yerde mücadele ediyor." dedi.

Çavuşoğlu, vatan topraklarını cesurca ve kahramanca koruyan emniyet teşkilatı mensuplarının, Türk milletinin bekası için her zaman canını feda etmeye ve şehit olmaya hazır olduğunu belirterek, tüm şehirlerde kamu düzenini sağlamak için çalışan polisler sayesinde Türkiye’nin her geçen gün daha fazla huzura kavuştuğunu dile getirdi.

Konuşmasının ardından bakanlık bünyesinde çalışan kadın polislere karanfil dağıtan Çavuşoğlu, daha sonra polislerle yemek yedi.