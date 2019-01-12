Bakan Çavuşoğlu: İşine gelmeyince 'Türkler, Kürtleri katlediyor'...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda son gelişmeleri, atılması gereken adımları değerlendirdiklerini ifade etti. Çavuşoğlu, Pompeo'nun daha önce yaptığı açıklamalara karşı yaptığı yeni açıklamayı, yani Türkiye'nin rahatsızlık duyduğu unsurların ortadan kalkması için yaptığı açıklamayı da doğru bulduklarını aktardı. Öte yandan Çavuşoğlu, ABD'nin 'Kürtlerin katledileceği' yönündeki asılsız iddiasına da büyük tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye konusunda ortaya atılan iddialara ilişkin şunları söyledi; “Terörle mücadele ediyorsun, işine gelince tamam işine gelmeyince ‘Türkler Kürtleri katlediyor’. Siz geçmişte de Kürtleri kullandınız. Türkiye Cumhuriyeti gerçekleri söyledi ve Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimize ne söylediysek bizim tavsiyelerimizi dinlemediler ama ortaya koyduğumuz senaryonun hepsi onların aleyhine gerçekleşti. Neymiş efendim terörle mücadele edince Kürtleri katlediyormuş. O zaman Afganistan’da Irak’ta, Libya’da terörle mücadele ettiğiniz zaman Afganistanlıları Iraklılara Libyalıları katletmiş oluyorsunuz. Dertleri başka” dedi.

  • Siyaset 12 Ocak 2019 23:57
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