Bakan Çavuşoğlu, 'ABD yaptırım kararından vazgeçmek istedi'

ANTALYA'da düzenlenen D-8 konseyi 18. Toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerika Birleşik Devletleri ile yaptırımların karşılıklı olarak kaldırılmasını değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "Yaptırım kararının ne kadar yanlış olduğunu vurgulamıştım. Hiçbir faydası olmamıştır. Gereksiz bir adımdı. Biz de ABD’nin aldığı karara karşılık vermiştik" dedi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BİZİ ARADILAR

Türkiye'nin yaptırımları destekleyen bir ülke olmadığına dikkat çeken Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti:"Biz bu tür yaptırımları destekleyen bir ülke değiliz. Bir tek Birleşmiş Milletlerin yaptırım kararlarına uymak durumundayız. Bunun dışındaki yaptırımlara karşıyız. ABD bu kararından vazgeçmek istedi. Geçtiğimiz günlerde bizi aradılar, 'Karşılıklı olarak kaldırma konusunda hazır mısınız?' dediler. Biz zaten bunu yanlış bulduğumuz için, ‘Siz ne zaman kaldıracaksanız, biz kaldırırız’ dedik. Dün bu konuda adımlar atıldı, gerekli yazışmalar yapıldı. İlgili kurumlara ABD’li iki bakan hakkında yaptırım kararını kaldırdığımızı eş zamanlı olarak bildirmiş olduk."