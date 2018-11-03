  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bakan Çavuşoğlu, 'ABD yaptırım kararından vazgeçmek istedi'

Bakan Çavuşoğlu, 'ABD yaptırım kararından vazgeçmek istedi'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir toplantı sonrası ABD ile yaptırımların kaldırılmasına ilişkin soruları cevapladı. ABD'nin yaptırım kararından vazgeçmek istediğini belirten Bakan Çavuşoğlu konu ile ilgili bilgi verdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 03-11-2018 10:53 - Güncelleme: 03-11-2018 10:53

ANTALYA'da düzenlenen D-8 konseyi 18. Toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerika Birleşik Devletleri ile yaptırımların karşılıklı olarak kaldırılmasını değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "Yaptırım kararının ne kadar yanlış olduğunu vurgulamıştım. Hiçbir faydası olmamıştır. Gereksiz bir adımdı. Biz de ABD’nin aldığı karara karşılık vermiştik" dedi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BİZİ ARADILAR
Türkiye'nin yaptırımları destekleyen bir ülke olmadığına dikkat çeken Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti:"Biz bu tür yaptırımları destekleyen bir ülke değiliz. Bir tek Birleşmiş Milletlerin yaptırım kararlarına uymak durumundayız. Bunun dışındaki yaptırımlara karşıyız. ABD bu kararından vazgeçmek istedi. Geçtiğimiz günlerde bizi aradılar, 'Karşılıklı olarak kaldırma konusunda hazır mısınız?' dediler. Biz zaten bunu yanlış bulduğumuz için, ‘Siz ne zaman kaldıracaksanız, biz kaldırırız’ dedik. Dün bu konuda adımlar atıldı, gerekli yazışmalar yapıldı. İlgili kurumlara ABD’li iki bakan hakkında yaptırım kararını kaldırdığımızı eş zamanlı olarak bildirmiş olduk."  

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bakan Çavuşoğlu, 'ABD yaptırım kararından vazgeçmek istedi' haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 03 Kasım 2018 12:05 Yazıklar olsun size vatan hainleri, Size en güZel cevap yerel seçimlerde inşAllah

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro