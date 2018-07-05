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Bakan Cankli açıkladı: Dev ihaleyi biz kazandık

Bakan Cankli açıkladı: Dev ihaleyi biz kazandık

Pakistan'la Türkiye arasında 4 Milgem Korvetinin satışına ilişkin anlaşmada imzalar atıldı. Milli Savunma Bakanı Canikli Pakistan'daki korvet ihalesini Türkiye'nin kazanması üzerine 'Bugüne kadar Türk savunma sanayisinde bir seferde en yüksek rakamlı ihracattır bu' dedi.

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 11:56 - Güncelleme: 05-07-2018 11:56

Pakistan'la Türkiye arasında 4 Milgem Korvetinin satışına ilişkin anlaşmada imzalar atıldı.

Ravalpindi kentinde bulunan Savunma Üretimi Bakanlığı'nda yapılan imza törenine Türkiye'yi temsilen Milli Savunma Bakan (MSB) Yardımcısı ve Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) Yönetim Kurulu Başkanı Şuay Alpay, MSB Müsteşar Vekili ve ASFAT Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yunus Emre Karaosmanoğlu, MSB Müsteşar Yardımcısı ve ASFAT Yönetim Kurulu Üyesi Büyükelçi Basat Öztürk, İstanbul Tersanesi Komutanı Tuğamiral Erdinç Yetkin ve Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul katıldı.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bugünün Türk savunma sanayisi için çok önemli bir gün olduğunu belirterek "Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan 4 korvetin ihalesi sonuçlandı ve bu ihaleyi Türkiye olarak biz aldık. Bugüne kadar Türk savunma sanayisinde bir seferde en yüksek rakamlı ihracattır bu" dedi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 05 Temmuz 2018 12:02 Keşke o 4 bilmem ne olan şeyin de ne olduğunu açıklasaydın haberde..illa Google mi bakicaz

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KİMDİR ?
Nurettin Canikli
NURETTİN CANİKLİ KİMDİR?

Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın kurduğu 65. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı oldu. Peki Nurettin Canikli kimdir? Nurettin Canikli (d. 15 Mayıs 1960, Alucra, Giresun), Türk siyasetçi. Bab

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