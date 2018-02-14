Bakan Canikli'den NATO'da yoğun diplomasi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'nda çeşitli temaslarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile NATO Genel Sekreterliği Çalışma Odası'nda yaklaşık yarım saat görüşen Canikli, daha sonra İngiltere Savunma Bakanı Williamson ile bir araya geldi. Bakan Canikli, (TSİ) 20.00'de ABD'li mevkidaşı James Mattis ile görüşme gerçekleştirecek.