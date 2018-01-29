  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bakan Canikli'den Afrin ve mühimmat açıklaması

Bakan Canikli'den Afrin ve mühimmat açıklaması

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Afrin harekatında şanlı ordumuzun kullandığı mühimmatın tamamını yerli ve milli olarak üretebiliyoruz" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 28-01-2018 19:09 - Güncelleme: 29-01-2018 00:09

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'in kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ederken Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, harekata ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Afrin harekatında şanlı ordumuzun kullandığı mühimmatın tamamını yerli ve milli olarak üretebiliyoruz. Mühimmat stoklarımız da terörün sadece Afrin'den değil, tüm bölgeden temizlenmesine yetecek kadar dolu ve üretmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yerli ve milli olarak üretilen mühimmata ilişkin örnekler veren Canikli, şunları kaydetti:

Batıdaki cephede bombardıman başladı!

"Fırtına obüsünde kullanılan klasik tahrip mühimmatı, uzun menzilli mühimmat ve sis mühimmatı, yerli ve milli olarak MKE tarafından üretiliyor. Fırtına obüsünün kendisi de MKE ve askeri fabrikalarda üretiliyor. Bir örnek daha, terör örgütünün hedeflerini Fırtına obüsüyle birlikte yerle bir eden 122 mm çok namlulu roket atar (ÇNRA) mühimmatı. 122 mm ÇNRA'nın kullandığı uzun namlulu tahrip mühimmatı, yerli ve milli olarak ROKETSAN, kısa menzilli mühimmatı MKE tarafından üretiliyor. 122 mm ÇNRA'nın kendisi de yerli ve milli olarak, uzun namlulu olanı ROKETSAN tarafından, kısa namlulu olanı MKE tarafından üretiliyor."

"Yerli ve milli olarak üretiyoruz"

Örneklerine F-16 savaş uçaklarında kullanılan bombalarla devam eden Canikli, şu bilgileri paylaştı:

Afrin'de kritik gelişme! O dağ düşürüldü neler oluyor?

"Hani Cumhurbaşkanımızın, Başkomutan olarak, 'F-16'larla teröristlerin tepelerine bomba olur ineriz.' şeklinde tanımladığı bombalardan biri, F-16'lardan atılan akıllı ve güdümlü HGK bombaları. Yerli ve milli olarak üretiyoruz. Bombaları MKE, güdüm kitlerini ASELSAN yapıyor. Bunlar, sadece birkaç örnek. Türk savunma sanayisinin geldiği aşamayı göstermesi açısından bunlar yeterli. 15 yıl önce Türkiye, bu silah sistemleri ve mühimmatlarının tamamına yakınını yurt dışından almak zorunda kalıyordu. Bugün kendimiz üretiyoruz. 15 yıl önce sadece yüzde 18 civarında olan yerlilik oranı, bugün yüzde 70'e yaklaşmıştır. Cumhurbaşkanımızın anlatmaya çalıştığı ancak birilerinin anlamakta zorlandığı millilik bu işte. Bu bilgilerden birileri çok rahatsız olacak ve üzülecekler. Onları rahatsız etmeye ve üzmeye devam edeceğiz."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bakan Canikli'den Afrin ve mühimmat açıklaması haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Özgür Can 28 Ocak 2018 23:31 Tabipler Birliği ve Mühendis ve Mimarlar odasına da bu milli bombalardan atın da içimizdeki terörsevicilerden de kurtulalım. Hainlikte son noktadalar. Bunlar Atatürk'ün gençliğe hitabesindeki dahili bedhahlar.

    CEVAP YAZ 4 3
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat