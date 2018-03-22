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Bakan Canikli açıkladı! İtirafçı bin 800 asker görevden uzaklaştırıldı

Bakan Canikli açıkladı! İtirafçı bin 800 asker görevden uzaklaştırıldı

Milli Savunma Bakanı Canikli, "TSK'da FETÖ ile mücadele kapsamında bin 800 civarında 'itirafçı' adı altında savcılığa beyanda bulunanlar geçici görevle uzaklaştırılmıştır." dedi.

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 12:29 - Güncelleme: 22-03-2018 12:29

Milli Savunma Bakanı Canikli, SUTASAK mezuniyet töreninde konuştu. Canikli, FETÖ'nün askeri kurumlardaki etkinliğinin tamamen ortadan kaldırıldığını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kara Harp Okulunda Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) mezuniyet törenine katıldı. FETÖ ile mücadele konusunda ciddi adımlar atıldığını belirten Canikli, şöyle konuştu:

"FETÖ, özellikle askeri eğitim kurumlarımız başta olmak üzere onların etkisiz hale getirilmesi, oraların kontrol altına alınarak FETÖ'ye mensup teröristler yetiştirilmesi için ciddi çalışmalar içerisinde olmuştur. Hamdolsun, şu an itibarıyla bu tehlike tamamen ortadan kaldırılmıştır."

1800 ASKER GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

 TSK'da 'itirafçı' adı altında savcılığa beyanda bulunan bin 800 civarında kişinin geçici görevle uzaklaştırıldığını ifade eden Canikli, şunları kaydetti:

ETKİN PİŞMANLIKTAN NASIL YARARLANACAKLAR

"Gerçekten itirafçılık sisteminden faydalanmak istiyorlarsa onun gereğini yapmaları gerekiyor. Yani örgütün deşifre edilmesi, kripto unsurlarının deşifre edilmesi için bildiklerini gerçek anlamda anlatmaları gerekiyor. Mevzuatımıza göre ancak bu şekilde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanılabilir.

GELİN TESLİM OLUN!

Artık terör örgütünün size verebileceği bir şey yok. Gelin Türk adaletine, Türk milletine teslim olun, örgütün tamamen gizli kalmış unsurlarının da açığa çıkartılması için bildiklerinizi anlatın ve bu milletin bu belasını tepeden tırnağa ortadan kaldıralım, temizleyelim."

BU MİLLET BEDELİNİ DAHA FAZLA ÖDEMEK ZORUNDA KALIRDI

Canikli, Zeytin Dalı Harekatı'nı da değerlendirdi, "Eğer zamanında Zeytin Dalı Harekatı gerçekleştirilmemiş olsaydı, bu millet, bu topraklar bunun bedelini ileride çok daha fazla bir şekilde ödemek zorunda kalacaktı" dedi.

Nurettin Canikli açıkladı: En geç Nisan başı Afrin'de...

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  • SAMİMİYET İSTİYORUZ!... 22 Mart 2018 12:50 MEMURLUK-POLİSLİK VE YARGI SINAVLARINI HER DÖNEM GİRDİĞİ SINAVLARI KAZANIP!MÜLAKATLARDAN HANGİSİNDE GEÇEERSE KADROLARA ATANANLARIN ÇOK DERİNLERE İNİLEREK İNCELENMESİ GEREKMİYOR MU?

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Nurettin Canikli
NURETTİN CANİKLİ KİMDİR?

Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın kurduğu 65. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı oldu. Peki Nurettin Canikli kimdir? Nurettin Canikli (d. 15 Mayıs 1960, Alucra, Giresun), Türk siyasetçi. Bab

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