Bakan bir daha baktı! Seçkin Piriler düzgün fiziğiyle mest etti

Duman Grubu'nun solisti Duman'ın solisti Kaan Tangöze'nin kendisini aldattığını öğrendikten sonra ünlü şarkıcıdan boşanan eski manken Seçkin Piriler, önceki gün oğlu ve oyuncu arkadaşı Meral Kaplan ile Gündoğan'daki bir beachdeydi. Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre, tatil sezonunu Bodrum'da biraz geç açan Piriler oğlu ile birlikte suda oyunlar oynadı. Daha sonra şezlongun altında oyuncu arkadaşı ile sohbet eden mankenin keyfi yerindeydi.
DÜZGÜN FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ: Daha sonra şezlongun altında oyuncu arkadaşı ile sohbet eden mankenin keyfi yerindeydi. Gün boyu eğlenen Piriler ve Kaplan, akşam üzeri mekandan ayrıldı. 38 yaşındaki bir çocuk annesi Seçkin Piriler, düzgün fiziğiyle dikkat çekmeyi başardı. Piriler, oğluyla keyifli vakit geçirdikten sonra denizin ve güneşin tadını çıkarmayı ihmal etmedi.
İşte Seçkin Piriler'in oğluyla tatilinden bazı fotoğraflar...
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