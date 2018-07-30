Bakan bir daha baktı! Seçkin Piriler düzgün fiziğiyle mest etti

Duman Grubu'nun solisti Duman'ın solisti Kaan Tangöze'nin kendisini aldattığını öğrendikten sonra ünlü şarkıcıdan boşanan eski manken Seçkin Piriler, önceki gün oğlu ve oyuncu arkadaşı Meral Kaplan ile Gündoğan'daki bir beachdeydi. Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre, tatil sezonunu Bodrum'da biraz geç açan Piriler oğlu ile birlikte suda oyunlar oynadı. Daha sonra şezlongun altında oyuncu arkadaşı ile sohbet eden mankenin keyfi yerindeydi.



