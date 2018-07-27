Bakan bir daha baktı! Plaj güzeli Chloe nefes kesti

Chloe Loughnan-Serdar Ortaç çifti, ünlü şarkıcının sahne programı için Çeşme’ye gitti. Loughnan, eşinin Tren’deki konserine kadar Zio Beach’te zaman geçirdi, bol bol yüzüp güneşlendi. Serdar Ortaç'ın eşini görenler dönüp bir daha baktı. Yüzüp güneşlendikten sonra eşi Serdar Ortaç’ı izlemek üzere bulunduğu mekana geçen Chloe Loughnan'ın keyfi bir hayli yerindeydi.
Program öncesi soruları yanıtlayan Ser-dar Ortaç, eşinin dizide rol almasını istediğini söyledi: “Chloe’nin dizi filmde oynamasını istiyorum. Kaç tane teklif geldi ama hanım hep ‘Zamanı var’ dedi. Aksansız konuşuyor, engel yok aslında.”Serdar Ortaç, eşinin fizik gücüne çok güvendiğini söyledi: “Chloe uzun zamandır kick boks yapıyor. Koydu mu oturtur!”
İşte Chloe Loughnan'ın tatilinden kareler...
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