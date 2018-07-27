Bakan bir daha baktı! Plaj güzeli Chloe nefes kesti

Serdar Ortaç, önceki gün Çeşme Tren Beach’te sahneye çıktı. Onun konser saatine kadar bir başka beach’te yüzüp güneşlenen eşi Chloe Loughnan, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Bakan bir daha baktı! Plaj güzeli Chloe nefes kesti

Chloe Loughnan-Serdar Ortaç çifti, ünlü şarkıcının sahne programı için Çeşme’ye gitti. Loughnan, eşinin Tren’deki konserine kadar Zio Beach’te zaman geçirdi, bol bol yüzüp güneşlendi. Serdar Ortaç'ın eşini görenler dönüp bir daha baktı. Yüzüp güneşlendikten sonra eşi Serdar Ortaç’ı izlemek üzere bulunduğu mekana geçen Chloe Loughnan'ın keyfi bir hayli yerindeydi.

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Bakan bir daha baktı! Plaj güzeli Chloe nefes kesti

Program öncesi soruları yanıtlayan Ser-dar Ortaç, eşinin dizide rol almasını istediğini söyledi: “Chloe’nin dizi filmde oynamasını istiyorum. Kaç tane teklif geldi ama hanım hep ‘Zamanı var’ dedi. Aksansız konuşuyor, engel yok aslında.”Serdar Ortaç, eşinin fizik gücüne çok güvendiğini söyledi: “Chloe uzun zamandır kick boks yapıyor. Koydu mu oturtur!”

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Bakan bir daha baktı! Plaj güzeli Chloe nefes kesti

İşte Chloe Loughnan'ın tatilinden kareler...

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Bakan bir daha baktı! Plaj güzeli Chloe nefes kesti

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