Bakan bir daha baktı! Plaj güzeli Chloe nefes kesti

Chloe Loughnan-Serdar Ortaç çifti, ünlü şarkıcının sahne programı için Çeşme’ye gitti. Loughnan, eşinin Tren’deki konserine kadar Zio Beach’te zaman geçirdi, bol bol yüzüp güneşlendi. Serdar Ortaç'ın eşini görenler dönüp bir daha baktı. Yüzüp güneşlendikten sonra eşi Serdar Ortaç’ı izlemek üzere bulunduğu mekana geçen Chloe Loughnan'ın keyfi bir hayli yerindeydi.