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Bakan Bekir Pakdemirli'den meyve sebze fiyatları açıklaması

Bakan Bekir Pakdemirli'den meyve sebze fiyatları açıklaması

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli, "Fiyatlar mevsim normallerinde değil. Piyasalarda her gün daha fazla denetim yapıyoruz. Özellikle en güzel denetim vatandaşın denetimidir. Vatandaş bakacak, mevsimi olmayan meyve sebze pahalıysa mevsime göre tüketim yaparsa ürünlerde dengeleme oluşacaktır" dedi.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 14:07 - Güncelleme: 30-01-2019 14:07

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli AHaber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından notlar;

GEREKLİ CEZALARI KESİYORUZ
-Fiyatlar mevsim normallerinde değil. Piyasalarda her gün daha fazla denetim yapıyoruz. Özellikle en güzel denetim vatandaşın denetimidir. Vatandaş bakacak, mevsimi olmayan meyve sebze pahalıysa mevsime göre tüketim yaparsa ürünlerde dengeleme oluşacaktır. Hangi market ucuzsa ürünleri oradan almaya yönelirse fiyatlar dengeye ulaşır. Fahiş fiyat varsa gerekli cezaları kesiyoruz. Sebze meyve gıda artışları düşük olur. Yıl içerisinde birbirini dengeliyor. Enflasyona olan olumsuz katkıları şu an için öyledir, ancak geçen yıl, ondan önceki yıl, ondan önceki yıl da öyleydi.

-Gıda komitesi özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile çok ciddi çalışmaya başladı. 3 bakan anlık kararları alıyoruz. Birbirimize dokunduğumuz noktalarda çok hızlı kararlar alıyoruz. Birçok konuda geç kalmamış oluyoruz. Hal yasası tabii ki yüzde 30-40. Aynı zamanda parekende yasasını da ele almamız lazım.

HAYVAN NÜFUSUNU ATRINACAK PROJE DE HAZIRLANDI
-Küçükbaş ve büyükbaş tüketicinin tercihidir. Büyükbaş hayvan tercih edilmeye başlandı. Eskiden de küçükbaş ihracatı yapan bir ülkeydik ve yapma isteğimiz devam ediyor. Hayvan nüfusunu artıracak proje de hazırlandı. Kaynağı da ilgili bakanlıklar ayarladı. Bu kadar hayvana ihtiyacımız yok ama ihracat yapma düzeyine geldi. 2022 yılında Türkiye küçükbaş hayvan ihracatına başlar.

-Ortadoğu’ya ihraç etme çalışmalarımız devam ediyor. 2021’den itibaren bir hayvanın doğması büyümesi gelişmesi 3-4 yıl alıyor. 2002’de 1 yılda 6 kilo et yiyen vatandaşlar bugün 15 kilo et tüketmeye başladı. Balıkta hiç büyümedik. Tavukta 10 kilogramdan 26 kilograma ilerlemişiz. Balıktaki tavuktaki ihracatı düşündüğümüzde ithalat önemli bir rakam değil.

2021 İTİBARİYLE SORUN OLMAKTAN ÇIKACAKTIR
-Etle ilgili tüketicinin tercihi varsa eksikleri tamamlamak için planımızı ortaya koyduk ve bu durum 2021 itibariyle sorun olmaktan çıkacaktır. Piyasaları dengelemek için yurt dışı daha ucuz olacaksa tercih etmeliyiz. Burada önemli olan tüketicinin daha ucuza yemesidir, üretici için de karlılığı belli düzeyde tutulacak şekilde yapılması gerekiyor.

-(Hayvan hakları hakkında) Hayvanlara yönelik çalışmalarda ölü bir hayvan gördüğümüzde bakıp, bu işin suç mu doğal kaynaklı mı bakalım dedik, o anlamda bir yönümüz oldu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 30 Ocak 2019 14:32 "Vatandaş bakacak, mevsimi olmayan meyve sebze pahalıysa mevsime göre tüketim yaparsa ürünlerde dengeleme oluşacaktır". Demiş. Kısacası "almayan la fakirler" demeye getirmiş. Mevsiminde de gördük.

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Bekir Pakdemirli
BEKİR PAKDEMİRLİ KİMDİR?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli eski bakanlardan Ekrem Pakdemirli'nin oğlu. Peki Bekir Pakdemirli kimdir eşi ve çocukları hakkında neler biliniyor? Bekir Pakdemirli, 1973 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Merhum Türk siy

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