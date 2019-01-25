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Bakan Bekir Pakdemirli'den "fırtına" uyarısı

Bakan Bekir Pakdemirli'den "fırtına" uyarısı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün yine gece saatlerinde, saatteki hızı 100 kilometrenin üzerinde bir rüzgar beklendiğini belirterek, "Yarın öğleden sonra tekrar bekleniyor. Bu anlamda her türlü tedbiri vatandaşımızın alması gerekiyor." dedi.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 14:17 - Güncelleme: 25-01-2019 14:17

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde hortum nedeniyle zarar gören seralarda incelemelerde bulundu. Finike'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pakdemirli, zararın tahmin ettikleri kadar büyük olmadığını ifade ederek,  Kumluca ve Finike ilçelerinde toplam 5 bin dönüm örtü altı arazide zararın olduğunu bildirdi.

Bazı narenciye bahçelerinde de zararlar olduğunu dile getiren Pakdemirli, şunları söyledi:

"Çok normalin üzerinde bir yağış aldık. Rüzgar olarak da hortum buraya vurdu. Antalya'da, son dönemde değişen iklim koşullarından dolayı hortum olaylarını yaşamaya başladık. Aslında çarşamba günü de bakanlık olarak meteorolojik hadisenin gelebileceğiyle ilgili gerekli uyarılarda da bulunmuştuk ama genelde yaşanmadan anlaşılmıyor. En büyük üzüntümüz, iki kaybımız var, 11 yaralıdan ikisi de şu anda hastanede tedavi görüyor."

"Hasar tespit çalışmaları devam ediyor"
Devletin tüm kurumlarıyla, yerel yönetimleriyle, milletvekilleriyle burada olduğunu anlatan Pakdemirli, yaraların nasıl sarılacağına ilişkin çalışma yaptıklarını bildirdi. 

Bakanlığın 24 Haziran'dan sonra yaşanan tüm doğal afetlerle ilgili genel bir çalışma yaptığını aktaran Pakdemirli, nasıl tazmin edileceğine ilişkin çalışmayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sunduklarını kaydetti.

Antalya'da son günlerde yaşanan olayları da bunlara dahil edeceklerini belirten Pakdemirli, "Hasar tespit çalışmaları devam ediyor, hasarla ilgili genel bir şey söyleyemeyeceğim. Ama hasar tespit ön çalışmalarını, tahmin ediyorum bir hafta içerisinde bitiririz. Bittikten sonra da en kısa zamanda tazmin konusunda neler yapabileceğimizle ilgili de gerekli açıklamaları yaparız." diye konuştu.

"Risk devam ediyor"
Hortumla ilgili riskin devam ettiğine işaret eden Pakdemirli, "Fırtına uyarımız var, bugün ve yarın." dedi. 

Vatandaşların uyarıları dikkate almalarını isteyen Bakan Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu an olan oldu, bundan sonrası için hazırlıklı olmamız lazım. Bugün yine gece saatlerinde saatteki hızı 100 kilometrenin üzerinde bir rüzgar bekleniyor ve yarın öğleden sonra tekrar bekleniyor. Bu anlamda her türlü tedbiri vatandaşımızın alması gerekiyor. Mal kaybı olabilir ama mal kaybından daha önemli can kaybının olmaması anlamında her türlü vatandaşımızın tedbirini alması, açık yerlerde durmaması, araçla gerekiyorsa seyahat etmemesi, kapalı yerlerde bulunması, kendini, ailesini, canını, malını sağlama alması konusunda gerekli tedbirleri alınmasını istiyoruz."

Pakdemirli, Kumluca'daki özel bir hastanede tedavi gören Ramazan Küçükada'yı ziyaret etti. Küçükada'nın eşi ve çocuklarıyla sohbet eden Pakdemirli, yoğun bakım ünitesinde bulunan Küçükada'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Hortum nedeniyle zarar gören vatandaşlara da geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Pakdemirli'ye Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Atay Uslu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel eşlik etti. 

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Kaynak : AA

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