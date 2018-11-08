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Bakan Bekir Pakdemirli ' 4-5 ay boyunca Türkiye'nin stokları yeterli'

Bakan Bekir Pakdemirli ' 4-5 ay boyunca Türkiye'nin stokları yeterli'

Önümüzdeki 4-5 ayda ette ithalata dönük bir durumum söz konusu olmadığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin stoklarının bol bol yeteceğini belirterek vatandaştan ettense biraz daha fazla tavuk ve balık yenmesini istedi.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 16:33 - Güncelleme: 08-11-2018 16:33

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kahramanmaraş'ta katıldığı bir TV programında konuştu.Türkiye'nin kırmızı et üretimi ve ithalatına ilişkin değerlendirmede bulunan Pakdemirli, 81 ilde teşkilatı olan 3 market zincirinde kuşbaşı eti 31 TL'den kıymayı ise 29 liraya sattıklarını belirtti.

Türkiye'de farklı fiyatlarda her türlü ete karşı talep olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti: "Sosyal sorumluluk anlamında verilen ucuz etler ortalama aylık 5-6 bin ton ama Türkiye'de 100 bin tonun üzerinde et tüketimi var. Bu et tüketimini bize şunu gösteriyor. Her çeşit, her kalite ve fiyattaki kırmızı ete vatandaşımız rağbet ediyor ve bunu satın almaya devam ediyor.

İTHALİN SEBEBİ TÜKETİM ARTIŞI
Bu konuda bir miktar ithalat yapıyoruz, yapmak durumundayız. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığımız artırmışız. Küçükbaş 30 milyondan 45 milyona gelmiş. Büyükbaş hayvan varlığımız 9 milyondan 16 milyona gelmiş. Aslında üretimde yüzde 60 artışımız var. Peki bu başarıya neden ithal ediyoruz. Çok basit bir sebebi var.

Türkiye 2002 yılında kişi başı 6 kilogram et tüketiyordu şimdi 15 kilo et yemeye başlamış. Türkiye'nin refahı artmıştır. CHP milletvekilleri bu işlere hiç tevessül etmesinler. 2002'de bu milletin yiyecek eti yokmuş bugün 15 kilo yiyor. Her şey kırmızı etten yana."

ŞİMDİLİK İTHALATA İHTİYACIMIZ YOK
Beyaz etin fazla ihracatının bulunduğunu, bunun da 400 milyon dolar olduğunu dile getiren Pakdemirli, balık etinde 2023 hedeflerine ulaştıklarını, bunun da 1 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Vatandaşın tercihine saygı duyduklarını vurgulayan Pakdemirli, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Vatandaşın tercihine bir şey diyemeyiz ama biraz daha tavuk ve balık eti yesek aslında Türkiye et olarak kendi kendine yeter ama tercih bu tarafta. Biz de Bakanlık olarak bunu kendimize ödev edindik. Biz bu işin ithalatını bitireceğiz. Yerli üreticimizi destekleyeceğiz.İthal zaman zaman yapmak zorunda kalabilir miyiz? Ben önümüzdeki 4-5 ay ette ithallik bir durum görmüyorum. Önümüzdeki 4-5 ay boyunca Türkiye'nin stokları bol bol yeterli. Bunu tekrar yılbaşından sonra değerlendiririz. Bir ihtiyaç olursa ithalat yapılır.

"2021'den sonra özellikle kasaplık et ithalatı tamamen sıfır olacak." diyen Pakdemirli, şu anda da ithalat bulunmadığına işaret etti. Pakdemirli, bazı tüccarların besilik dana getirdiğini, bunun gelmesinde de fayda olduğunu kaydederek "Ama onun dışında kasaplık canlı hayvan ithalatımız 2021'den sonra inşallah bir daha olmayacak." diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • SİVASLI 08 Kasım 2018 17:15 OLUR NORMAL BİR BALIĞIN TANESİ EN UCUZU 20 TL 7 KİŞİLİK BİR AİLE NASIL YESİN? BU MİLLET MV MAAŞI ALMIYOR?BU İŞİ BECEREMİYORSUNUZ NE VARSA SAT HAZIRI TÜKET KUSURUNUZU HALKA YÜKLEMEYİN.

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