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Bakan Arslan'dan Sivas'a YHT müjdesi

Bakan Arslan'dan Sivas'a YHT müjdesi

Ankara- Sivas YHT hattı iki şehir arasını 5,5 saate indiriyor! Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 9 milyar liralık projenin uzunluğunun ise 393 kilometre olduğunu belirtti.

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Eklenme Tarihi: 25-03-2018 19:21 - Güncelleme: 25-03-2018 19:21

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'dan müjde! Aslan, Ankara- Sivas YHT hattının tamamlanmasıyla birlikte iki şehir arasındaki sürenin 5,5 saate ineceğini söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı ilk ray serimi töreninde konuştu.

Yüksek hızlı trenin Ankara, Eskişehir, Konya, İstanbul arası çalıştığını ifade eden Arslan, bu sene Konya-Karaman'ı bitirip, hizmete sunacaklarını söyledi.

Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas hattında bir sene içinde çalışmaları bitirip 2019'da hizmete açacaklarını bildiren Arslan, Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-İzmir hattını çalıştıklarını ve 2020'de de bunun bitirileceğini söyledi.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattına ilişkin bilgi veren Bakan Arslan; Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas'ta yüksek hızlı tren istasyonlarının bulunacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Seyahat süreleri Ankara'dan Yozgat'a bir saat, Yozgat'tan Sivas'a bir saat yani Sivas-Yozgat-Ankara iki saat, Ankara'dan da İstanbul'a 3,5 saat olmak üzere 5,5 saatte Sivaslı, İstanbul'a gidebilecek. 4,5 saatte Yozgatlı İstanbul'a gidebilecek"

Proje bedelinin yaklaşık 9 milyar lira olduğunu kaydeden Arslan, proje uzunluğunun ise 393 kilometre olduğunu belirtti.

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