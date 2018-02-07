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Bakan Arslan’dan PTTMessenger açıklaması!

Bakan Arslan’dan PTTMessenger açıklaması!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PttMessenger'ın ilk aşamada kamu kurumları ve özel şirketler tarafından kullanılacağını ifade etti.

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Eklenme Tarihi: 07-02-2018 22:19 - Güncelleme: 07-02-2018 22:19

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT tarafından geliştirilen PttMessenger ile ilgili olarak, “Bizim birinci hedefimiz kamu kurumlarının ve özel şirketlerin kendi içinde yaptıkları iş ve işlemlerle ilgili güvenli bir şekilde haberleşme sağlayabilmeleri. Ama hedefimiz 6 ay içerisinde bireysel olarak da vatandaşımızın kullanabilmesi” dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT tarafından geliştirilen PttMessenger'ın özelliklerini TRT Haber canlı yayınında anlattı.

İşte Arslan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"İlk aşamada kamu kurumları ve özel şirketler kullanacak"

"PttMessenger'da da bizim birinci hedefimiz kamu kurumlarının ve özel şirketlerin kendi içlerinde yaptıkları iş ve işlemlerle ilgili güvenli bir şekilde haberleşme sağlayabilmeleri. O yüzden şu anki yazılımımız kamu kurumlarına hizmet veriyor. Nitekim bazı kamu kurumlarımızla başladık bu çalışmaları birlikte yapıyoruz. Onlar bu sisteme dahil olduktan sonra kendi kullanıcıları erişebiliyor. Aynı şeyi büyük özel şirketler için de yapabilir hale getireceğiz. Onlar da kendi içlerindeki yazışmalarda güvenliği esas aldıkları için onlara da bu hizmeti vereceğiz. Şu anda Ar-Ge departmanımız çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Bunun bir sonraki aşaması da vatandaşın da bu hizmetten yararlanabilmesi, bireysel olarak görüşebilmesi. Ama öncelikle kamu kurumlarının ve özel şirketlerin kurumsal ve toplu olarak yaptığı işlemlerde bu anlamda hizmet vereceğiz.

"Hedefimiz 6 ay içerisinde bireysel olarak kullanıma sunmak"

Kamu kurumlarınmız için görüştüğümüz kurumlara bu hizmeti şimdi verebiliyoruz. Ama hedefimiz 6 ay içerisinde bireysel olarak da vatandaşımızın kullanabilmesi. Dünyanın her yerinden insanların da kurumun sistemine dahil olmak şartıyla kullanma şansı var. Emin olun şu anda yurt dışında birçok ülkeyle görüşmeleri yapıyoruz. Bizim haberleşme sistemimizi kullanmak istiyorlar. Tabi onlar da testlerini yapıp güvenliğinden emin oldukları için bunu istiyorlar. İnşallah bu konuda Ar-Ge birimimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Bunlarla da sınırlı kalmayacağız. Bunu çok daha geliştirip farklı alanlarda da kullanabilir hale getireceğiz.

"Daha akılda kalıcı, vurucu isimler verilecek"

Vatandaş 'Messenger'a çok yatkın olduğu için, PttMessenger adıyla yola çıktık. Bakanlar Kurulu'nda da bunu konuştuk. Daha akılda kalan, daha vurucu isimle bunu inşallah devam ettireceğiz. Daha sonra vatandaşa yönelik yaptığımızda da farklı bir isimle çalışmayı yapacağız. Şu an açıkçası isimler üzerinde arkadaşlar çalışıyor. Alternatifleri görüştükten sonra da daha akılda kalıcı olan, yurt dışından kullanıcılarında zorlanmayacağı isimlerle de inşallah hizmet vermeye devam edeceğiz. 

Şu anda bir çok isim var. Onlardan birine inşallah karar verip elbette vatandaşlarımızla, kamuoyuyla paylaşmış olacağız.

Böyle bir çalışmayı yaptığınız zaman üniversitelerden destek almanız gerekiyor. PTT'nin PTT Teknoloji diye bir şirketi var. Şirketin sadece işi, bunları yapmak. Çok ciddi bir Ar-Ge birimi var. Tekrar söyleyelim kendi çalışma arkadaşlarımız, özellikle uluslararası arenadaki tecrübeli arkadaşlarımız. Yine üniversitelerimizden destek alıyoruz. Bunun dışında da bu alanda becerileri gerçekten ispatlanmış birçok kurumumuzla da işbirliği yapıyoruz. Onların da tecrübelerinden yararlanıyoruz. İnşallah bu Ar-Ge birimini de bundan sonra daha fazla büyüterek hizmet vereceğiz. Çünkü bununla sınırlı kalmayacağız. Bunu geliştireceğiz, ülkemizin ihtiyaç duyduğu başka alanlarda da tecrübemizi paylaşmış olacağız. Tabii bu tür süreçler birkaç ayda olmuyor. Yaklaşık 2-2 buçuk yıldır ekip olarak bu işin üzerinde yoğun olarak çalışıyorduk. Son 5-6 aydır artık kurumlarımızla görüşüp onların hizmetine verebilir hale geldik. Emin olduktan sonra da hükümet seviyesine taşıdık ve sayın başbakanımızın açıklamasıyla startı vermiş olduk."

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