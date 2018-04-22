Bakan Arslan: Belediyecilik yapacaksan Fatma Şahin gibi yapacaksın...

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Eğer belediyecilik yapacaksanız Gaziantep Büyükşehir Belediyesi gibi Başkan Fatma Şahin gibi yapacaksın” dedi. Bir dizi açılış ve incelemelerde bulunmak üzere Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile birlikte Gaziantep’e gelen Arslan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan GAZİRAY’ın temel atma törenine katıldı.

İstasyon Meydan’ında yapılan temel atma töreninde konuşan Arslan, “Eğer böyle bir proje istiyorsan önce çalışacaksın, master planını hazırlayacaksın. ‘Şu kadarını sen yap bu kadarını ben yapayım’ diye bize proje sunacaksın. Biz de birlikte proje yapacağız. Bu millete ve insanlara hizmet lafla olmaz proje üreterek olur. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibinin yaptığı şekilde olur. Dolaysıyla başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Biz bu GAZİRAY’ı yaparken 580 milyon TL’sini bakanlık olarak karşılıyoruz. 520 milyon TL’lik kısmını ise Büyükşehir Belediyemiz karşılıyor. Beraber iş yapmak budur, ortaklık budur” şeklinde konuştu.

Gaziantep’in sanayi, ticaret ve üretim alanlarına kolay erişmesi için daha çok yollara ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Arslan, bunu da Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yaptığını söyledi. Şahin’e kendilerinin de bakanlık olarak destek verdiğini belirten Arslan, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın şehir içi yaptığı yolların yanı sıra Gazianteplilerin hayatını kolaylaştırıcak GAZİRAY’ı da yaptığını görüyoruz. 100 bin Gaziantepli taşıyacak olan GAZİRAY’ın yaklaşık 5 km’lik kısmının yer altına girmesi gerekiyor. Şehrin bütünlüğü için bunun gerekli olduğunu düşündük” dedi.

1 milyar 100 milyon TL’lik GAZİRAY projesini Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yaptıklarını aktaran Bakan Arslan, 25 km’lik hattı 4 hat olarak yapacaklarını kaydetti. 2 hattı metro standartlarında 2 hattı da hızlı, yük ve yolcu trenlerinin olduğunu belirten Arslan, seyahat süresinin 30 dakikaya düşeceğini söyledi. Hedeflerinin 2019 yılında doğu kısmını açmak ve günlük 100 bin yolcu taşımak olduğunu dile getiren Arslan, projenin tamamının bitmesi durumunda günde 358 bin kişiye hizmet verileceğini kaydetti.

15 YILDA 5 MİLYARLIK YATIRIM

Bakanlık olarak 15 yılda Gaziantep’e yaklaşık 5 milyar TL’lik yatırım yapıldığını aktaran Arslan, Gaziantep’te 116 km bölünmüş yol varken kendileri bunun üzerine 269 km daha koyup 385 km’ye çıkardıklarını belirtti. Gaziantep’te 12 büyük projelerinin devam ettiğini dile getiren Arslan, bu projeler için bedelinin 795 milyon TL olduğunu kaydetti.

Gaziantep’in çevre şehirler ve ilçeler arasındaki yolların da yapıldığını vurgulayan Bakan Ahmet Arslan, Gaziantep-Nizip-Birecik karayolu için 50 km’lik bölünmüş yol yapıldığını ve şantiyesini incelediklerini belirtti. Arslan Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun parasal bedelinin 220 milyon TL olduğunu bildirdi. 31 km’lik Nizip-Karkamış bölünmüş yolu sıcak asfalt yaptıklarını ve bedelinin 56 milyon TL, İslahiye-Hassa-Kırıkhan arasında 31 km’lik bölünmüş otoyolunu asfalt yaptıklarını söyledi.

Gaziantep-Oğuzeli-Karkamış yolunun proje bedelinin 46 milyon TL olduğunu aktaran Arslan, 12 km’lik bölönmüş yolu sıcak asfalt yaptıklarını belirtti.

Gaziantep-Narlı-Kahramanmaraş istikametindeki yolun proje bedelinin 117 milyon TL olduğunu anımsatan Arslan, 17 km’lik yolun sıcak asfaltının yapıldığını ifade etti. 80km’lik Nurdağı-Osmaniye yolunun da asfaltlandığını belirten Arslan, proje bedelinin 30 milon TL olduğunu söyledi. Nurdağı-Musabeyli-Kilis yolunda 46 km’lik yolu sathi kaplama yapacaklarını ve proje bedelinin 74 milyon TL olduğunu kaydetti. Nurdağı-Kahramanmaraş arasındaki 8 km’lik yolun ise bu yıl sonunda asfaltlanacağını belirtti.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise, Gaziantep’in sürekli üreten ve gelişen bir şehir olduğunu söyledi. Türkiye’nin büyümesine ve kalkınmasına önemli katkı sağlayan Gaziantep’e teşekkür eden Gül, GAZİRAY projesi ile bir hayalin daha gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Geçen seçimlerde verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve GAZİRAY’ı hükümetin verdiği destek ile gerçekleştirdiklerini belirten Gül, organize sanayi bölgesinde çalışan işçiler için çok önemli olan bu projenin bugün temelini attkılarını söyledi.

GAZİRAY’da hem şehirlerarası ulaşım, hemde hızlı tren bağlantısının sağlandığını anımsatan Bakan Gül, 25 km’lik projenin 16 istasyonun bitmesiyle 350 binin üzerinde yolcunun taşınacağını belirtti. Bu bağlamda üretimin, sanayinin ve çalışma hayatının daha da artacağını ifade eden Gül, diğer yandan da trafik yoğunluğunun azalacağını belirtti.

1 milyar 100 bin TL bütçeli GAZİRAY projesinin sıradan bir proje ve az bir rakam olmadığını vurgulayan Gül, bu paraları bulabilmek için geçmişte yabancı ülkelerden borç para alındığını söyledi. Gül, ancak şimdi bu paraların Türkiye’nin kendi kaynaklarından sağlandığını söyledi. Gül, bunun ise istikrarlı bir yönetimden kaynaklandığını belirtti.

GAZİRAY PROJESİ İLE ŞEHRİN REKABET GÜCÜ ARTACAK

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, 2001 yılında millete hizmet etme düsturu ile yola çıktıklarını ve bugün gelinen noktanın çok iyi konumda olduğunu belirtti. Yolları bölüreke gönülleri birleştirerek, havayollarını vatandaşlara açarak önemli hizmetler yapıldığını belirten Şahin, GAZİRAY’ın Gaziantep’in için önemine dikkat çekti.

2 milyonluk nüfus adına Bakan Arslan’a GAZİRAY’a destek verdiği için teşekkür eden Şahin, projenin bakanlık tarafından da olumlu destek gördüğünü belirtti.

Gaziantep’e yapılan bu hizmetler ile 24 haziranda Türkiye 3’cüsü hatta Türkiye 1’cisi olmaya kararlı olduklarını ifade eden Şahin, bu hizmetleri istikrara, güvene dönüştürerek bütün engelleri aşıp dünyanın en büyük ekonomisi olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceklerini belirtti. Gaziantep’in Türkiye’nin iki katı büyüdüğünü anımsatan Şahin, yanıbaşlarında yaşanan savaşa rağmen, 150 fabrika açıldığını söyledi. Bu açılan tren yollarıyla vatandaşların yaşam kalitelerine dokunacaklarını belirten Şahin, organize sanayi ile küçük sanayi arasında yapılacak olan bu hat ile şehrin rekabet gücünün artacağını dile getirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu vizyon projelerle şehrin kalkınma ve büyüme gücünün artacağını belirtti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri yapılan dua ile GAZİRAY’ın temeli atıldı.