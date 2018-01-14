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Bakan Arslan açıkladı, O mesafe 3.5 saate düşecek

Bakan Arslan açıkladı, O mesafe 3.5 saate düşecek

Ankara ile İzmir arasındaki tren yolcuğunu 14 saatten 3 saat 30 dakikaya düşürecek olan İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi’nin 2020 yılında tamamlanacağı açıklandı.

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Eklenme Tarihi: 13-01-2018 19:10 - Güncelleme: 14-01-2018 00:10

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, verdiği sözlü soru önergesinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a "Temeli 2012 yılında atılan İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi’nde çalışmalar hangi aşamadadır? Çalışmaların şuana kadarki maliyeti nedir? Tamamlandığında maliyeti ne olacaktır? Bu projenin test sürüşleri ve seferlere başlaması için belirlenen tarih nedir" diye sordu.

Sertel’in sözlü soru önergesini TBMM’de yanıtlayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, şunları söyledi:

"İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin tüm kesimlerinde altyapı yapım çalışmaları devam etmekte olup altyapı çalışmaları genelinde yüzde 28 fiziki ilerleme sağlanmıştır. Üst yapı ve elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon dediğimiz EST işleri kapsamında da Polatlı, Afyonkarahisar, Uşak kesiminin ihalesi 14/11/2017 tarihinde yapılmış, hattın 2019 yılında tamamlanması, Uşak-İzmir kesimine ait ihalenin ise 2018 yılı içerisinde yapılarak hattın 2020 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Proje için şu ana kadar 983 milyon Türk lirası harcanmış olup yaklaşık olarak 8 milyar 340 milyon Türk lirası daha harcanarak proje tamamlanacaktır."

624 kilometrelik Ankara-İzmir YHT hattı, Ankara-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Uşak ve Uşak-Manisa-İzmir olmak üzere toplam 3 etaptan oluşuyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 13 Ocak 2018 21:38 aloo bakan efendi bu Samsun-Ankara ne oldu emmoğlu.

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